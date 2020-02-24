Роскошный особняк Джорджа Клуни затопило в результате наводнения: видео

Один из богатейших актеров современности потратит немалую сумму на восстановление своего дома в графстве Беркшир. Из-за урагана Деннис территория имения оказалась под водой. Само здание датируется XVII веком, а его стоимость оценивают в 15 миллионов долларов – более 350 миллионов гривен.

Собственность 58-летнего американского актера и режиссера не обошла беспощадная стихия. Из-за мощного урагана Деннис, который ширитсяпо Великобритании, река Темза вышла из берегов. Наводнение добралось и до территории роскошного имения Джорджа Клуни, которое омывается водоемом.

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Как сообщает издание Daily Mail, сам дом не пострадал. Однако под водой оказались теннисный корт, летняя веранда и значительный участок газона. Стоит отметить, что состояние культового актера позволяет ему и жене Амаль Клуни выбирать жилье среди величайших зданий страны. Так, в 2014 году супруги приобрели особняк XVII века, который долгое время реставрировали и ремонтировали, чтобы обустроить его в соответствии со вкусами звездной семьи. Стоимость такого дома оценивается в 15 миллионов долларов, что составляет более 350 миллионов гривен.



Особняк Джорджа Клуни затопило в результате наводнения / Daily Mail

Стоит отметить, что знаменитость не впервые страдает от наводнения. В 2016 году река Темза вышла из берегов, и вода добралась чуть ли не до входной двери роскошного здания. Судя по всему, расположение имения никак не повлияло на решение Джорджа Клуни приобрести жилье, ведь наводнения в Британии происходят довольно часто.

Имение Джорджа Клуни затопило в результате наводнения: смотрите видео онлайн