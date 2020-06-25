После бешеного успеха сериала "Чернобыль" от HBO в России подготовили своеобразный ответ. Там сняли фильм "Чернобыль. Бездна", который уже успел возмутить после публикации первых кадров. Что именно вызвало волну критики у зрителей – узнавайте в материале LifeStyle 24.

Что известно о российском фильме "Чернобыль"

На днях в сети презентовали первый трейлер российского фильма с названием "Чернобыль. Бездна". Проект создал известный актер Даниил Козловский, сыгравший в ленте главную роль.

Важно Сериал "Чернобыль" сравнили с настоящими хрониками: как все было на самом деле

В центре сюжета – события аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году. Главные герои, пожарный Алексей, инженер Валерий и военный водолаз Борис, остаются в городе, чтобы ликвидировать последствия катастрофы. Времени на разработку плана действий нет, поэтому группа молодых героев спускаются в резервуар под реактором, где вода по часам стремительно нагревается.

Главные роли в фильме "Чернобыль. Бездна" сыграли:

Данила Козловский

Оксана Акиньшина

Филипп Авдеев

Равшана Куркова

Премьера ленты запланирована на 8 октября 2020 года. И сейчас авторы проекта показали первые жуткие кадры из "Чернобыль. Бездна", которые не могут не возмутить. В конце трейлера персонаж Данилы Козловского спрашивает у друга: "Валера, из-за чего эта хр*новина рванула?". "Из-за людей", – отвечает тот. "Каких именно?" "Да какая разница?"

Смотрите трейлер к фильму "Чернобыль. Бездна": видео

Реакция сети на трейлер

Ответ пользователей сети на этот диалог не заставил себя ждать. Русскоязычные юзеры раскритиковали трейлер в комментариях к видео.

Из-за чего страна в ж*пе? – Из-за людей. – Из-за каких именно людей? – Да какая разница? Сейчас они конституцию поменяют и заживем!

Последняя фраза смутила. "Какая разница?". Похоже на фильм, в котором не будут поднимать острых вопросов.

Из-за каких именно людей? Да какая разница? Посыл Кремля четкий и понятный! Идите вы, ребята, далеко.

"Да какая разница?" сразу дает возможность определить, где снято это "чудо". Действительно, а какая? И не забудьте дать возможность Путину править пожизненно.

Основано на безумных идеях. Из трагедии сделали шоу!

Выглядит как жалкая пародия на Чернобыль HBO.