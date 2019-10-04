Россия – это что-то хорошее, – украинский танцовщик Полунин отметился очередным заявлением

Скандальный украинский танцор Сергей Полунин в конце 2018 года вызвал большой резонанс вокруг своей пророссийской позиции и изменения гражданства. После почти года скандала Полунин дал откровенное интервью российскому изданию Elle и рассказал о приверженности Путину.

Скандал 2018-го

29-летний представитель балета из Херсона признался, что сам не может объяснить, что за период откровений напал на него в прошлом году. Речь идет о его громких заявлениях о России, татуировках и российском гражданстве.

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Некоторые моменты мне вообще сложно объяснить. У меня это длилось три месяца и было похоже на какой-то кармический долг. То есть я не мог не сделать этого, я не мог остановиться. Тогда я потерял все отношения, которые успел выстроить на Западе. Но после этого я получил полную свободу – как будто ушли все внутренние противостояния,

– поделился Полунин.

По его словам, это был как момент "сатори" – именно так называется его новая гастрольная программа городами России, которая по философии дзен-буддизма означает внезапное просветление. "Да, можно это назвать так. Когда все это закончилось, я почувствовал невероятную энергию. Интересное событие. Я бы сказал, одно из важнейших в моей жизни", – добавил Полунин.

О симпатиях к Путину и России

Одиозный Полунин признался, что с детства ему симпатизировал Президент РФ Владимир Путин. Говорит, что "интуитивно его любил и защищал".

"Мне нравится, что он идет к цели – не пьет, не курит, просто идет к ней. Ему за 20 лет удалось выстроить такую Россию, которая может диктовать свои правила, с которой считаются, которая может защитить себя и другие страны..."– отметил танцовщик балета.

Россия же, по мнению Полунина, может изменить мир, в котором не будет войн.

Россия – это что-то хорошее. Может быть, через Россию Путин может восстановить такое состояние в мире, где не будет войны. Ну, я в это верю,

– подчеркнул теперь уже гражданин России.

Политика в целом

Что касается политики и творчества, то Сергей Полунин убежден, что первая способна гораздо больше и быстрее изменить какие-то вещи, чем вторая.

"Можно долго бегать и кричать: "Я крутой! Я против всех!", но тебе никто не поможет. А я искренне верю в политиков, которых поддерживаю. И не нужно забывать, что президент не мыслит, как артист. Он не думает, как бы не наступить на листочек, не сломать цветочек. Он думает о том, что стране нужно выжить", – подытожил Полунин.