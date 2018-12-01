Россия и Украина всегда будут вместе: танцовщик Сергей Полунин ошеломил скандальным заявлением

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Россия и Украина всегда будут вместе: танцовщик Сергей Полунин ошеломил скандальным заявлением
/ Instagram @sergeipolunin

Украинский танцовщик балета и один из лучших мужчин 2017 года по версии британского издания GQ Сергей Полунин продолжает публиковать пророссийские заявления и демонстрировать свою любовь к главе Кремля – Владимиру Путину.

Очередное заявление Полунин написал на своей странице в Instagram.

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Артист балета опубликовал снимок с украинским и российским паспортами. Как известно, 29 октября Полунин получил российское гражданство в Москве. Кроме того, на снимке Сергей сложил руки, на которых изображены тату герба Украины и России, в форме сердца.

По его словам, Россия и Украина скоро снова будет вместе.

Это то, чего они добиваются – наша ненависть друг к другу. Не будьте обманутыми. Не поддавайтесь этому! Россия и Украина всегда будут вместе. Любовь друг к другу – дороже всего. Скоро мы снова будем вместе,
– заявил Полунин.

сергій полунін

Сообщение Сергея Полунина / Скриншот / Instagram @sergeipolunin

Почему разгорелся скандал с участием Сергея Полунина?
В свой день рождения 20 ноября Сергей Полунин поблагодарил главу Кремля. Тогда он переадресовал Путину все "добрые пожелания", которые получил в свою сторону и признался, что с детства видел в российском президенте Владимире Путине "свет". Поэтому ему непонятно, почему к главе страны-агрессора относятся плохо.

Впоследствии танцовщик к скандальному тексту добавил фото с изображением лица российского лидера на груди. Примечательно, что при этом Полунин демонстрирует и татуировку на руке – она у него в виде трезубца.

Кто такой Сергей Полунин?
Сергей, родом из города Херсон, уже в 17 лет пошел в большой балет. Тогда его приняли в труппу лондонского Королевского балета, а через два года выбрали самым молодым премьером в истории. В 22 Сергей "убежал" из Королевского балета и отправился искать счастья и самореализацию в России. Впоследствии о нем узнали во всем мире.

В сентябре прошлого года Сергей Полунин попал в список лучших мужчин 2017 года по версии британского журнала GQ. После этого его часто стали приглашать к участию в американских фильмах и в модных фотосессиях.

Теги: LifeStyle Украина – Россия Сергей Полунин Скандал
Источник: 24 канал
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