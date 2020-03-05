Россиянам-артистам Куприку и Кривенко запретили въезд в Украину: причина

Российский певец Сергей Куприк и флейтист Андрей Кривенко теперь не смогут попасть в Украину. В течение следующих трех лет им запрещен въезд из-за посещения временно оккупированных территорий Украины.

Представители Государственной пограничной службы Украины сообщили, что вчера российских певца и флейтиста не пропустили в двух пунктах пропуска, Борисполь и Жуляны. Изданию LIGA.net удалось узнать, что речь идет о Куприке и Кривенко.

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Известно, что Сергей Куприк хотел сесть на рейс Рига – Киев, но в аэропорту сработала база данных, в которой содержались поручения правоохранительных органов в отношении него. В ходе разговора с представителями Госпогранслужбы удалось узнать, что певец недавно гастролировал во временно оккупированном Донецке.

Что известно о Сергее Куприке?Российского исполнителя поклонники знают по композициям в жанре шансон. Родился артист в Москве, но в университете учился в Луганске. В 2004 году при содействии тогдашнего Президента Украины Леонида Кучмы получил звание Заслуженый артист Украины. В 2018 году его также отметили как Заслуженного артиста РФ. Раньше Куприк был солистом группы "Лесоповал" (1994-2008), а с 2009 года начал сольное творчество. Выпустил альбомы "Лебедь белый", "Россия – Родина моя", "Какая ты красивая" и последний "Что есть счастье...". Имеет жену Екатерину и сына Нила от первого фактического брака.

Попал он туда незаконным способом – через закрытый пункт пропуска на неподконтрольном украинской власти участке российско-украинской границы,

– уточнили в пресс-службе и добавили, что так же он и покинул Донецк.

Что касается флейтиста Андрея Кривенко, то он прибыл в Киев в аэропорт "Жуляны" рейсом из Братиславы на прослушивание для участия в фестивале классической музыки. Известно, что он ранее посещал территорию Крыма после оккупации. Сейчас он работает по контракту в одном из оркестров в странах ЕС. Следовательно, Сергей Куприк и Андрей Кривенко получили запрет въезда в Украину на 3 года.