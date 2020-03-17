24 Канал Техно Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
more

Россиянин Сергей Шнуров в эфире интервью усомнился, чей Крым: видео

- Читати новину українською

Скандально известный российский музыкант Сергей Шнуров недавно объявил о намерении начать политическую карьеру. Свои взгляды он высказал в эфире радиостанции "Комсомольская правда". На вопрос Тины Канделаки о принадлежности Крыма он ответил неоднозначно.

Один из провокационных представителей российского шоу-бизнеса исполнитель Сергей Шнуров решил податься в политику, став членом партии "Партия Роста". Собственные взгляды на международную ситуацию и правительство России исполнитель выразил во время блицопрос Тины Канделаки.

Читайте также Юлия Чичерина выложила фото "с Одессы": почему это может быть фейком

В прямом эфире ведущая задала Шнурову вопрос, кому принадлежит Крым. Молодой политик решился дать ответ только после 10-секундного молчания и, судя по всему, он не разделяет позицию действующей власти: "Поживем – увидим".

Кроме того, он выразил личное отношение к президенту России Владимиру Путину: "был красавцем до того момента, как ушел в политику". Не менее провокационным стал вопрос о том, остаются ли украинцы друзьями для страны-агрессора, которая на протяжении 6 лет ведет войну на Востоке нашего государства. Так, Сергей Шнуров отметил, что украинцы остаются друзьями "больше, чем сирийцы", а Донбасс – Украина.

Стоит отметить, что ранее лидер группы "Ленинград" публично высмеял слова Владимира Путина про умышленное наращивание вооружения страны, которое Россия не планирует использовать по назначению.

Внеочередное заседание Рады по кадровым вопросам: онлайн-трансляция
сегодня
Автор: Марина Джура
Теги: Новости LifeStyle Новости Крыма Новости России LifeStyle
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Предложения партнеров

Комментарии
Публикации
сегодня 10:14 День святого Патрика 2020: традиции, символы и интересные факты про праздник
Олена Булан
16 марта 18:22 Том Хэнкс, Ольга Куриленко и Лучиан Грейндж: какие знаменитости заболели коронавирусом
Юлія Турелик
16 марта 12:04 В "девушки Бонда" обнаружили коронавирус: фильмы с Ольгой Куриленко, которые стоит посмотреть
Марта Вересюк
14 марта 21:24 Эротические фильмы: 10 страстных лент для взрослых
Надія Біленко
14 марта 10:25 Сериалы марта: 7 премьер, которые выйдут в этом месяце
Марта Вересюк
Новости
Больше новостей
Залиште відгук