Россиянин Сергей Шнуров в эфире интервью усомнился, чей Крым: видео

Скандально известный российский музыкант Сергей Шнуров недавно объявил о намерении начать политическую карьеру. Свои взгляды он высказал в эфире радиостанции "Комсомольская правда". На вопрос Тины Канделаки о принадлежности Крыма он ответил неоднозначно.

Один из провокационных представителей российского шоу-бизнеса исполнитель Сергей Шнуров решил податься в политику, став членом партии "Партия Роста". Собственные взгляды на международную ситуацию и правительство России исполнитель выразил во время блицопрос Тины Канделаки.

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В прямом эфире ведущая задала Шнурову вопрос, кому принадлежит Крым. Молодой политик решился дать ответ только после 10-секундного молчания и, судя по всему, он не разделяет позицию действующей власти: "Поживем – увидим".

Кроме того, он выразил личное отношение к президенту России Владимиру Путину: "был красавцем до того момента, как ушел в политику". Не менее провокационным стал вопрос о том, остаются ли украинцы друзьями для страны-агрессора, которая на протяжении 6 лет ведет войну на Востоке нашего государства. Так, Сергей Шнуров отметил, что украинцы остаются друзьями "больше, чем сирийцы", а Донбасс – Украина.

«Крым наш? - 10-секундная пауза - Поживем увидим»: Сергей Шнуров закрывает себе дорогу в реальную политику pic.twitter.com/9lXVxScal0 — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) March 17, 2020

Стоит отметить, что ранее лидер группы "Ленинград" публично высмеял слова Владимира Путина про умышленное наращивание вооружения страны, которое Россия не планирует использовать по назначению.