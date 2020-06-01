Актриса эстрады и юмористка объявила, что ее тест на коронавирус показал положительный результат. Елена Воробей рассказала, что сначала симптомы у нее проявились в легкой форме, однако уже на следующий день она не могла спать от боли в мышцах.

Об инфицировании коронавирусом 52-летняя Елена Воробей призналась на личной странице в инстаграме. Она отметила, что о положительном результате теста узнала еще три дня назад, однако не могла решиться раскрыть свой диагноз из-за проблем с сердцем у отца и потому, что "всех вирус достал до тошноты". Но знаменитость все же решила публично поддержать тех, кто оказался в похожей ситуации.

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Симптомы коронавируса у Елены Воробей

Юмористка рассказала, что первыми симптомами были глубокий кашель и истощение. Однако уже на следующий день болезнь проявилась сильнее – ужасная боль в спине и мышцах, которая мешает спать: "Все тело болело так, будто меня битами били". Елена Воробей отметила, что состояние ее здоровья до сих пор нестабильно, однако она начала лечение и борьбу с COVID-19.

Как Елена Воробей лечится от коронавируса

Знаменитость планирует осуществить компьютерную томографию, чтобы выяснить, есть ли у нее пневмония. Она публично выразила благодарность своим врачам и советам "коронованных со стажем", которым удалось преодолеть вирус. Уже по собственному опыту Елена Воробей посоветовала не тянуть в случае высокой температуры и пить как можно больше воды.

Что известно о Елене Воробей?

Настоящее имя пародистки – Елена Лебенбаум. Ее карьера в кино началась в 90-х, а на телеэкранах она появилась в 2008 году. Артистка была участницей шоу "Две звезды", программы "Голубой огонек", параллельно продолжая съемки в российских фильмах. В 2011 году она стала героиней украинского развлекательного шоу "Звезда+звезда" на телеканале "Украина". На ее счету десятки пародийных образов российских и украинских знаменитостей.

В апреле 2017 года Елене Воробей было не суждено попасть в Украину на премьеру спектакля "Джекпот с доставкой". Ей запретили въезд на три года после неоднократных выступлений в оккупированном Крыму. О запрете она узнала в аэропорту Киева, за пределы которого ее не выпустили.