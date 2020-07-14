Российская певица Юлия Зиверт, которая известна как Zivert, планирует приехать в Украину с концертами. Она выступит в Одессе и Киеве после того, как развлекала публику в аннексированном Крыму. Организаторы заявили, что СБУ не запретили артистке въезд в страну.

29-летняя российская певица Zivert запланировала два концерта в Украине. 24 июля она выступит в Одессе, а 4 августа – в Киеве. Как информирует 24 канал, билеты уже в продаже на сайте Concert.ua и на официальном сайте столичного отеля Osocor Residence.

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Пользователи сети поинтересовались у организаторов, разрешила ли Служба безопасности Украины артистке Zivert въезд в Украину, ведь в августе 2018 года она давала концерт в Ялте в гостинице Yalta Intourist. Однако представители Osocor Residence уверяют, что мероприятие состоится, объясняя это тем, что в прошлом году певица уже появлялась в Украине с выступлениями.

Российская певица Zivert выступала в аннексированном Крыму / Фото Yalta Intourist

"Не запретят ли въезд СБУ из-за концертов в Крыму?", – спросили в комментариях к событию, которое анонсировали в фейсбуке. "В прошлом году уже давала концерт в Киеве", – ответили организаторы мероприятия.

В сети уже успели предположить, что сотрудники Государственной пограничной службы все же не пустят Zivert в Украину и запретят въезд на три года: "Osocor молодцы. Вместе с СБУ осуществляют акцию – "Научим русню уважать границы Украины", получит бан на три года в Украину и поедет домой "музыка без политики".