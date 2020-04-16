Российская актриса Вера Воронкова жестоко избила дочь: детали
Актрису Веру Воронкову обвинили в домашнем насилии над 13-летней дочерью. Девушка находится в больнице с черепно-мозговой травмой головы и многочисленными ушибами. Причиной гнева матери стало то, что ребенок забрал у нее бутылку с алкоголем.
Как сообщает телеграм-канал Mash, 55-летнюю актрису Веру Воронкову обвинили в домашнем насилии над 13-летней дочерью Марией. Сегодня, 16 апреля, девочку госпитализировали в одну из московских больниц с многочисленными травмами.
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Актриса театра и кино жестоко избила дочь в состоянии алкогольного опьянения. В течение дня она употребляла алкоголь, что вызвало недовольство ребенка. Мария попыталась забрать бутылку у матери, однако та отреагировала на ее поступок агрессией.
Вера Воронкова с дочкой Марией / Фото: Facebook / Вера Воронкова
Девочка позвонила старшему брату Ивану и попросила о помощи. Он отвез сестру в больницу, где медики оказали ей должную помощь. У Марии диагностировали закрытую черепно-мозговую травму головы, сотрясение головного мозга, ушиб грудной клетки и живота.
Полиция начала следствие по делу о домашнем насилии.
Что известно о Вере Воронковой?Актриса окончила Школу-студию МХАТ, которая носит звание одного из лучших театральных вузов России. С 2000 года Вера играет в московском театре имени Пушкина. У нее также было несколько успешных ролей в кино, которые и принесли ей славу и успех в индустрии. Вера Воронкова играла в фильмах "Время танцора", "Утомленные Солнцем 2" и комедийном телесериале "Год культуры".
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