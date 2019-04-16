Российская гастролерша MARUV кардинально сменила имидж: фото

Украинская исполнительница MARUV (настоящее имя Анна Корсун), которая часто ездит в Россию на эфиры, премии и концерты поразила своих поклонников новой сменой имиджа. Из эпатажной брюнетки она превратилась в платиновую блондинку.

Новые фотографии 27-летняя певица опубликовала в своих Instagram-Stories. Сначала MARUV смутила фанатов новым цветом волос и прической, которой покрасовалась в студии Warner Music Russia – компании, которая имеет права на песню Siren Song, с которой артистка выступала на Национальном отборе Евровидения в Украине.

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MARUV с первой новой прической / Instagram-Stories / @maruvofficial

Но на следующих кадрах она появилась в совсем другом образе. Как оказалось, на первом фото были только нарощенные волосы, а на самом деле она сделала себе короткую стрижку с выбритыми висками. Цвет волос действительно стал платиновым, который переходил в темные корни. А как вам новый образ MARUV?

Новая прическа MARUV / Instagram-Stories / @maruvofficial

Что известно про скандал с MARUV на Нацотборе Евровидения?По результатам голосования звездных судей и зрителей, в финале Нацотбора на Евровидение-2019 певица MARUV одержала победу. После критики по поводу ее выступлений в России и неоднозначной позиции относительно войны на востоке Украины, НСТУ решила не подписывать соглашение с MARUV. Сама артистка заявила, что не запланированные выступления в России стали причиной этого.



Впоследствии представители НСТУ предложили другим финалистам Нацотбора представить страну на Евровидении-2019, однако те отказались. Поэтому в 2019 году ни один украинский артист не выйдет на сцену конкурса в Тель-Авиве. Полуфиналы главного конкурса Евровидения в Израиле запланированы на 14 и 16 мая, а финал состоится 18-го мая.