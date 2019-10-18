Российская гастролерша Таисия Повалий не выступит в Киеве: реакция артистки

Украинская певица Таисия Повалий, которая ранее была в составе "Партии регионов" и после событий 2014 года выступает в России, объявила об отмене концерта в столичном Дворце спорта.

Соответствующее заявление Таисия Повалий разместила на официальной инстаграм-странице. Выступление российская гастролерша планировала на 10 декабря 2019 года. Концерт, согласно официальным данным, должен был пройти в столичном Дворце спорта. В обращении к поклонникам Таисия Повалий призналась, что ожидала чудо, которого так и не произошло.

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Скажу честно, безумно хотелось чуда! Ведь это так важно для меня!.. Юбилейный концерт в этом году не состоится. Это, с одной стороны, меня огорчает, а с другой – я понимаю, что нужно еще время, а это значит, что мне снова придется не стареть!

– написала Таисия Повалий.

Как известно, Таисия Повалий еще в конце июля 2019 года объявила, что планирует выступить в Киеве. Однако представители дворца "Украина" признались, что не заключали договоренности с артисткой. В комментарии ТСН они добавили, что певица и ее муж должны были дать ответ на ряд вопросов, в частности, где живут, поддерживают ли они украинских военных и какое у них отношение к аннексии Крыма. На это Таисия Повалий довольно резко отреагировала в сети.

Задолбала сплошная ложь вокруг моей персоны! Отвечаю еще раз! В Крыму не была! Крымчан с Днем России не поздравляла!.. На гастроли не "убегаю", а выезжаю! Ни один закон я не нарушала! И не понимаю, почему мне, гражданке Украины, Народной артистке Украины, нельзя петь на Родине?

– заявила Таисия Повалий.

Таисия Повалий сейчас дает свои концерты разве в России, в частности, в Кремле, и убеждает, что ее там очень ценят. Относительно политической карьеры и позиции, то в 2012 году она заняла второе место в партийном списке "Партии регионов". В Верховной Раде Таисия Повалий стала членом Комитета по вопросам культуры и духовности.

В сентябре 2014 года артистка с депутатами группы "За мир и стабильность" посетила Госдуму России. После этого немало политиков назвали такую поездку "неуважением к Украине", а в МВД открыли уголовное производство по статье о посягательстве на территориальную целостность Украины. После Революции Достоинства Таисия Повалий завершила политическую карьеру и активно выступала в России.