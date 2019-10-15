Российская певица Наташа Королева публично обратилась к Владимиру Зеленскому

273 Читати новину українською
Наташа Королева обратилась к Зеленскому
Наташа Королева обратилась к Зеленскому / www.wday.ru

Известная певица украинского происхождения Наташа Королева, которая живет и выступает в России, решила посетить родину. Артистка публично обратилась к Владимиру Зеленскому с просьбой отменить запреты СБУ, датированные 2016 годом.

Как утверждает Наташа Королева, дело против нее полностью сфабриковано. Артистка призналась, что представители СБУ принимали решение о запрете въезда, опираясь на ее выступления в Крыму, которые, по данным СМИ, прошли после оккупации полуострова. Кроме этого, Королева заявила, что всегда прославляла Украину и не стыдилась своего происхождения.

Читайте также: Он поддерживает оккупацию Крыма – Ахтем Сеитаблаев критикует показ сериала "Сваты" с Добронравовым

"Обвинения, которые вынес мне суд 3 года назад ...выглядит абсурдно и нелепо! Я – Наташа Королева на всем постсоветском пространстве олицетворяю, как никто другой, колорит, темперамент, дух Украины! Всегда отмечаю и никогда не стыжусь своего происхождения! А меня обвинили, что я "веду деятельность, которая создает предпосылки к вмешательству во внутренние дела Украины", – заявила Наташа Королева.

Что известно о деле Наташи Королевой?
В 2016 году СБУ действительно ввели запрет на въезд в Украину российской певицы Наташи Королевой. Причин для этого было несколько. Артистка выступала на концертах в оккупированном Крыму. Кроме этого, с 2006 года Наташа Королева является членом партии "Единая Россия", которую возглавляет Дмитрий Медведев. Политическая сила является провластной, поэтому певица поддерживает Владимира Путина.

Наташа Королева несколько раз обращалась в суд и СБУ, чтобы отменить запрет. Ее просьбу частично выполнили в 2017 году, чтобы артистка смогла приехать на похороны своей бабушки.

15 октября российская певица решила публично обратиться к Президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой отменить запрет и дать возможность ей посетить родственников на Киевщине.

К власти пришли молодые и порядочные с трезвым взглядом на жизнь люди! Я направила письмо на имя Президента Украины Владимира Зеленского с просьбой отменить данное сфабрикованное дело и разрешить мне въезд на мою историческую Родину! Только он своей волей может отменить этот позорный приговор, понимая, как с актерами любимого сериала "Сваты", всю абсурдность ситуации и безумие предыдущей власти!
- отметила Наташа Корлева.

Обращение певица символично опубликовала в день годовщины после смерти бабушки. К записи Наташа Королева добавила ролик, который снял ее брат. На видео видно, как бабушка артистки со слезами не понимает, почему не может увидеть свою внучку.

Что известно о скандале с сериалом "Сваты"?
В ноябре 2018 году СБУ запретила въезд в Украину российскому актеру и звезде сериала "Сваты" Федору Добронравову. Артист публично делал антиукраинские заявления и поддерживал аннексию Крыма. После этого Минкультуры внесло имя Федора Добронравова в "черный список" лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, а "Сваты" официально запретили транслировать в Украине.

Однако сейчас киноленту транслируют на телеканале "1 + 1". В марте 2019 года в суде отменили запрет, а Федору Добронравову разрешили въезд в Украину.

blog_ava
Перевод часов на зимнее время 2019: когда переводят время в Украине
сегодня
85561
Теги: Владимир Зеленский Новости LifeStyle LifeStyle Новости России
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Куда пойти в Киеве в октябре: афиша самых интересных событий
сегодня 10:20 Куда пойти в Киеве в октябре: афиша самых интересных событий
249
Украинские звезды поздравили военных с Днем защитника Украины
14 октября 18:04 Украинские звезды поздравили военных с Днем защитника Украины
Юлія Михайлова 201
"Окей, Лекси!": когда смартфон называет тебя идиотом
14 октября 16:01 "Окей, Лекси!": когда смартфон называет тебя идиотом
Юлія Ліпенцева 219
У Тиффани Трамп - день рождения! 5 фактов о младшей дочери американского президента
13 октября 10:29 У Тиффани Трамп - день рождения! 5 фактов о младшей дочери американского президента
Юлія Девда 1221
"Двойник": два Уилла Смита по цене одного
12 октября 14:32 "Двойник": два Уилла Смита по цене одного
Юлія Ліпенцева 1204
Новости
Больше новостей
Залиште відгук