Российская певица Наташа Королева публично обратилась к Владимиру Зеленскому

Известная певица украинского происхождения Наташа Королева, которая живет и выступает в России, решила посетить родину. Артистка публично обратилась к Владимиру Зеленскому с просьбой отменить запреты СБУ, датированные 2016 годом.

Как утверждает Наташа Королева, дело против нее полностью сфабриковано. Артистка призналась, что представители СБУ принимали решение о запрете въезда, опираясь на ее выступления в Крыму, которые, по данным СМИ, прошли после оккупации полуострова. Кроме этого, Королева заявила, что всегда прославляла Украину и не стыдилась своего происхождения.

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"Обвинения, которые вынес мне суд 3 года назад ...выглядит абсурдно и нелепо! Я – Наташа Королева на всем постсоветском пространстве олицетворяю, как никто другой, колорит, темперамент, дух Украины! Всегда отмечаю и никогда не стыжусь своего происхождения! А меня обвинили, что я "веду деятельность, которая создает предпосылки к вмешательству во внутренние дела Украины", – заявила Наташа Королева.

Что известно о деле Наташи Королевой?

В 2016 году СБУ действительно ввели запрет на въезд в Украину российской певицы Наташи Королевой. Причин для этого было несколько. Артистка выступала на концертах в оккупированном Крыму. Кроме этого, с 2006 года Наташа Королева является членом партии "Единая Россия", которую возглавляет Дмитрий Медведев. Политическая сила является провластной, поэтому певица поддерживает Владимира Путина.



Наташа Королева несколько раз обращалась в суд и СБУ, чтобы отменить запрет. Ее просьбу частично выполнили в 2017 году, чтобы артистка смогла приехать на похороны своей бабушки.

15 октября российская певица решила публично обратиться к Президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой отменить запрет и дать возможность ей посетить родственников на Киевщине.

К власти пришли молодые и порядочные с трезвым взглядом на жизнь люди! Я направила письмо на имя Президента Украины Владимира Зеленского с просьбой отменить данное сфабрикованное дело и разрешить мне въезд на мою историческую Родину! Только он своей волей может отменить этот позорный приговор, понимая, как с актерами любимого сериала "Сваты", всю абсурдность ситуации и безумие предыдущей власти!

- отметила Наташа Корлева.

Обращение певица символично опубликовала в день годовщины после смерти бабушки. К записи Наташа Королева добавила ролик, который снял ее брат. На видео видно, как бабушка артистки со слезами не понимает, почему не может увидеть свою внучку.

Что известно о скандале с сериалом "Сваты"?

В ноябре 2018 году СБУ запретила въезд в Украину российскому актеру и звезде сериала "Сваты" Федору Добронравову. Артист публично делал антиукраинские заявления и поддерживал аннексию Крыма. После этого Минкультуры внесло имя Федора Добронравова в "черный список" лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, а "Сваты" официально запретили транслировать в Украине.



Однако сейчас киноленту транслируют на телеканале "1 + 1". В марте 2019 года в суде отменили запрет, а Федору Добронравову разрешили въезд в Украину.