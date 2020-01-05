Российская политикесса, предлагавшая "выкупить Крым", не приедет в Киев: детали

Ирина Хакамада, ранее планировавшая приехать в Украину на бизнес-форум, отменила свой визит. Российская политикесса известна тем, что публично признала аннексию Крыма Россией, а также предложила РФ заплатить Украине контрибуцию.

После громкого скандала организаторы бизнес-форума, которые приглашали политика, отменили свое приглашение. Мероприятие должно было состояться через месяц. Однако в социальных сетях восприняли приезд Хакамады с возмущением. Все из-за того, что в 2016 году она предлагала "выкупить" оккупированный Крым у Украины. И убеждала, что украинцам нужно смириться с потерей полуострова.

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Реакция Украины на намерение Хакамады приехать в Киев

Глава Меджлиса крымских татар Рефат Чубаров на своей странице в фейсбук написал: "Вся московская нечисть, которая поддержала оккупацию Россией Крыма, собирается в Украину". После информации об отмене выступления политика он отметил, что "мы не боролись против Хакамады, которая является лишь одним из множества жалких беспринципных российских политиков, которые давно уже стали частью путинского режима".

Позиция организаторов бизнес-форума

Организаторы форума Taryan Group в фейсбуке написали: "Мы делаем большое образовательное мероприятие и очень хотим вдохновить наших гостей. Для этого мы пригласили спикеров из разных уголков мира, чтобы они поделились своим жизненным опытом и своими ценностями".

Мы хотим извиниться перед нашими гостями, за то, что один из запланированных спикеров – бизнес-тренер Ирина Хакамада – не выступит на DreamBIG Forum. Несмотря на то, что мы провели первичную проверку и согласовали возможность ее въезда с соответствующими органами, мы вынуждены отказаться от ее выступления,

– написали организаторы форума.

Смотрите видео: Ирина Хакамада очертила свою позицию по аннексии Крыма