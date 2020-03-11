Юлия Чичерина выложила фото "из Одессы": почему это может быть фейком

Российская рок-исполнительница Юлия Чичерина давно известна своей палкой поддержкой российских оккупационных войск на Донбассе. 9 марта она опубликовала фото и сообщение, в котором отметила, что находится в Одессе, а перевезли ее туда грузинские контрабандисты.

На собственной фейсбук-странице, где Чичерина неоднократно появлялась на фотографиях с российскими оккупантами, сообщила, что Одесса 9 марта вечером приняла ее теплом и морским бризом.

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Одесса-мама встречает плюсовой погодой, свежим морским бризом и важными встречами. Проводим рекогносцировку (в военном деле – разведка для получения сведений о противнике) к акциям, посвященным 2 мая,

– заявила у себя на странице Чичерина.

Женщина добавила, что ее к побережью доставили грузинские контрабандисты, которые "берут намного дешевле чем украинские пограничники", из-за чего в целях экономии она якобы решила добираться до района Черноморки-Совиньон.

"Немного, конечно, укачало, но в целом терпимо. Назад обещали, будет легче. (Остальные от спецоперации средства вложим в одесское сопротивление, времена наступают беспокойные)", – подытожила пропагандистка.



Сообщение Юлии Чичериной в Одессе может быть фейком / Скриншот с фейсбука

Почему сообщение Чичериной может быть фейком

В местном издании "Одесский курьер" журналист Александр Коваленко решил объяснить, почему такое сообщение является фейком и для чего сомнительная Юлия Чичерина решила дезинформировать украинцев. Военно-политический обозреватель считает, что фото, якобы сделанное на пляже на 16-й станции Большого Фонтана в 20:26 9 марта является не более чем "дешевым фейком", потому что на это есть несколько причин.

Первым подозрением стали огни на фоне Чичериной и в каком направлении они были зафиксированы. Вроде это береговая линия с плотной застройкой, но ее на самом деле в данном месте нет.

"Любой с помощью карты увидит, что береговая линия круто идет в юго-западном направлении, а застройка, начиная с Золотого берега, как таковая, у Поповки напрочь отсутствует. И даже более того, по всей береговой линии, от Одессы до Вилково, Чичерина такое фото не смогла бы сделать. и даже в районе Вилково тоже, поскольку это глушь и подобного освещения ей и днем ​​с огнем там не найти", – отметил журналист.



Пляж на 16-й станции Большого Фонтана / Фото: Одесский курьер

Подозрения возникли и в отношении погоды, ведь как для погоды, которая была в ночь с 9 на 10 марта (5 градусов по Цельсию и ветер – 20 м/сек) является не слишком комфортной как для одежды, которая была на женщине.

"То есть, стереотип, что Одесса это вечно теплый курорт, хоть и присущ заезжим, но в данном случае он сыграл против столь маргинального мышления", – резюмировал Коваленко.

Последней каплей в развенчании фейка стала фотография Чичериной из киевского аэропорта "Борисполь", сделанная 2 недели назад и в достоверность которой мужчине трудно верится. На нем она позировала с террористом Ахрой Авидзбой и кремлевским пропагандистом Семеном Пеговым.

"В свою очередь, согласно фото Чичерина точно находилась не в "Борисполе", и только создавала ажиотаж. Или не "только"?" – добавил журналист.



Фото Чичериной в аэропорту "Борисполь" тоже может быть фейком / Скриншот с фейсбука

Для чего был создан такой фейк

Одесский журналист убежден, что такое сообщение было опубликованно в, скорее всего, нетрезвом состоянии и для того, чтобы целенаправленно дискредитировать не только пограничные органы, но и создать информационный ажиотаж, особенно накануне 2 мая.

По его мнению, фотография аэропорта, возможно, не произвела для Чичериной и ее сторонников особого впечатления на украинцев, поэтому они решили подкрепить результат снимком из Одессы. Также предпосылкой для этого, вероятно, стало враждебное отношение украинцев к российской стороне, представители которой одобряют оккупацию Крыма и Донбасса, в частности, и политику Путина. "То есть, персонажей, которые никогда не получат добро на въезд в Украину", – подытожил Александр Коваленко.

Что известно о Юлии Чичериной?Ранее она была известной российской рок-певицей, музыкантом, автором и исполнительницей своих песен. В России ее творчество относили к волне российской музыкальной культуры "Уральский рок" вместе с группами "Сансара" и "Смысловые галлюцинации". Сейчас ей 41 год и она из российского Екатеринбурга. Юлия Чичерина неоднократно выступала с концертами в аннексированном Крыму, а также одной из первых посетила оккупированные территории Донбасса. За это СБУ объявила российскую певицу во всеукраинский розыск.

В 2016 году Юлия Чичерина сняла клип на песню "На передовой", посвященный боевикам Донбасса. А потом, в 2017-м, поклонница "русского мира" Юлия Чичерина представила клип на песню "Рвать", который посвятила террористам Донбасса, в частности недавно подорванным "Гиви" и "Мотороле".