Российские артисты начали массово переносить концерты в Украине: известна причина

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Российские артисты начали массово переносить концерты в Украине: известна причина
Российские артисты начали массово переносить концерты в Украине: известна причина / Фото из открытых источников

Российские артисты не могут пересечь границу, из-за запрета въезда россиянам на территорию Украины. Поэтому гастролеры начали массово переносить свои концерты.

А все из-за действия военного положения, ведь украинские пограничники не пропускают граждан России мужского пола в возрасте 16-60 лет.

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Так, рок-группа "Аквариум" уже перенесла два своих декабрьских концерта на июнь. Об этом лидер группы сообщил в соцсети.

Также сообщалось, что спектакли театра "Квартет И" также перенесут или отменят. Вместе с тем там отметили, что это не так.

"Как это часто бывает, его слова были неправильно интерпретированы. На самом деле, Камиль выразил соболезнования в связи с тем, что очередное осложнение в отношениях между нашими странами может помешать нам приехать и сыграть спектакли, которых ждут. Мы очень надеемся, что эта ситуация разрешится, и мы сможем встретиться с нашими зрителями", – дописали в соцсети театра" Квартет И".

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Не сможет прочитать лекцию и выступить со стихами в Киеве и российский поэт и публицист Дмитрий Быков. Под вопросом остается и концерт Андрея Макаревича с его джазовым проектом. Однако, продажа билетов на их выступления до сих пор открыта. Организаторы объясняют, что в случае отмены средства вернутся клиентам, а в случае переноса – билеты останутся действительными на новую дату.

Теги: LifeStyle Украина – Россия Военное положение в Украине Российские гастролеры Концерты Запрет въезда россиянам в Украину
Источник: 24 канал
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