Российский рэпер Guf анонсировал концертный тур по украинским городам, несмотря на запрет въезда

Популярный российский рэпер Guf анонсировал гастрольный тур по украинским городам, несмотря на то, что ему запрещен въезд на территорию Украины.

Немало артистов получили запрет на въезд на территорию Украины за выступления в оккупированном Крыму. К их числу относится и известный российский рэп-исполнитель Guf (настоящее имя – Алексей Долматов). Однако на днях на личной странице в инстаграме он рассказал о концертах в украинских городах.

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Служба безопасности Украины на официальном телеграм-канале сообщила о том, что гражданину Российской Федерации Долматову запрещено въезжать на территорию Украины. Причиной этого стали выступления во временно оккупированном Крыму. Такое ограничение будет действовать как минимум до 1 марта 2021 года. Поэтому он не сможет посетить страну до тех пор и, соответственно, никакие концерты в Украине с его участием – невозможны.

Что известно о рэпере Guf?

Guf (настоящее имя – Алексей Долматов) – известный российский рэп-исполнитель. Также является соучредителем и экс-учасником группы CENTR и основателем лейбла ZM Nation. Артист является обладателем таких престижных премий, как RMA, RAMP и других.