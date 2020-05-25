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Российский рэпер Роман Алексеев и его мама погибли во время пожара

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Умер российский рэпер Роман Алексеев
Умер российский рэпер Роман Алексеев / www.gazeta.ru

В жутком пожаре в Санкт-Петербурге погиб известный российский рэпер Роман Алексеев, более известный как Купер. На время смерти ему было 43 года. Еще одной жертвой пожара стала мама рэпера Людмила.

О смерти артиста сообщил коллега Романа Алексеева по группе Bad Balance Влад Валов. По его словам, трагедия произошла в пятницу, 23 мая. Тогда все российские СМИ писали о возгорании 2-комнатной квартиры в Выборгском районе Санкт-Петербурга. Только впоследствии выяснилось, что две жертвы трагедии – это рэпер Роман Алексеев и его мама Людмила.

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Сейчас правоохранители расследуют все детали дела. В то же время Влад Валов и его коллеги ожидают результаты судмедэкспертизы и надеются, что Роман Алексеев не был жертвой пожара.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Купера больше нет... Купер — участник группы Bad Balance, бывший участник DA 108, сольный рэп артист, самый техничный рэп исполнитель и голос питерского андеграунда. За плечами Купера сольный альбом «ЙЯ», создание своего уникального рэп стиля и участие в бессмертном хите «Питер — Я Твой». 23 мая Купер (Роман Алексеев) сгорел на пожаре в Выборгском районе Петербурга. Вместе с ним погибла его мать Людмила. 25 мая состоится судмедэкспертиза. Мы не оставляем надежды, что Купер все еще жив... #купер #романалексеев #badbalance #badb #badballiance #100pro

Допис, поширений ШЕFF / Влад Валов (@sheff_badb)

Что известно о Романе Алексееве

Роман Алексеев начинал свою карьеру в родном Санкт-Петербурге. Сперва рэпер выступал в составе группы DA 108. Однако коллектив не имел бешеного успеха, поэтому в конце 2000 года он с Владом Валовым записал популярный трек "Питер – Я твой". После этого Роман Алексеев стал участником группы Bad Balance.

Внимание! Видео содержит ненормативную лексику.

Смотрите клип к песне Bad Balance – "Питер – Я твой!": видео 18+

Уже в 2006 году российский рэпер выпустил сольный альбом "Йя", который имел немалый успех среди меломанов.

Интересно, что Bad Balance и до сих пор активно выступает с концертами. Сейчас в состав коллектива входят ШЕFF (Влад Валов), DJ LA (Шлиб Матвеев) и Альберт "Al Solo" Краснов. Коллектив имеет на счету более 10 студийных альбомов. Часть треков рэперы записали с Романом Алексеевым.

Автор: Юлия Михайлова
Теги: LifeStyle Новости России Новости LifeStyle Потери
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