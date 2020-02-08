Российский актер Игорь Ливанова не пустили в Украину: 5 часов спрашивали, чей Крым

6 февраля граждане Российской Федерации пыталась попасть на территорию Украины через один из пропускных пунктов украинско-молдавской границы. Однако на пути гастролей артистов стали пограничники. Один из актеров Игорь Ливанов раскрыл детали инцидента, заверив, что их держали в автобусе в течение пяти часов и требовали назвать, какому государству принадлежит Крым.

Работники пограничной службы Белгород-Днестровского отряда 6 февраля ограничили въезд в Украину группе российских актеров лирической комедии "Идеальный свидетель". Причиной стало то, что двое из них незаконно посещали временно оккупированную территорию АР Крым, где, собственно, участвовали в съемках фильма.

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Артисты пытались обойти законодательство и пересечь границу через другой пропускной пункт. Из-за несоблюдения запрета они получили штраф, а также ограничение на въезд до 10 лет. Один из тех, кто был причастен к нарушению закона, 66-летний Игорь Ливанов, прокомментировал ситуацию в прессе. Актер заверил, что решение пограничники вынесли после пяти часов ожидания, проверок и разговоров, которые заключались в одном вопросе: "Чей Крым?"

Нас 5 часов держали в автобусе и спрашивали: "Чей Крым?" Мы с актерами сидели без воды и хлеба. Так продолжалось 5 часов. Меня приводили и уводили,

– пожаловался артист.



Актеры комедии "Идеальный свидетель" / Tickethunt

Однако, к счастью, Игорь Ливанов признался, что в ближайшее время не планирует попасть в Украину и в дальнейшем не будет пересекать границу государства-соседа. Он заверил, что это его личное желание, ведь на протяжении всего времени волновался, чтобы остаться в живых: "Не расстреляли – и слава Богу". Очевидно, в разговоре с журналистами актер обошел вниманием свое правонарушение, которое в результате запретило ему въезд в Украину на следующие 10 лет на законодательном уровне.