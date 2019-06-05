Российский музпродюсер Бари Алибасов выпил средство для прочистки труб и был госпитализирован

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Бари Алибасов
Бари Алибасов / Svopi

Советский и российский музыкант Бари Алибасов случайно выпил средство для прочистки труб, приняв его за воду. Мужчину госпитализировали, а врачи диагностировали у продюсера четвертую степень ожога пищевода.

Как пишет российское информагентство ТАСС, врачи оценивают состояние Алибасова как тяжелое. Продюсер госпитализировали в токсикореанимацию НИИ имени Склифосовского в Москве.

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Об инциденте сообщил во вторник, 4 июня, помощник продюсера Сергей Моцарь. "Бари Каримович случайно, думая, что это вода, выпил из стакана какие химикаты, которыми собирались что-то чистить", – так сначала сказал представитель музыканта.

Последним прокомментировал PR-директор Бари Алибасова и группы "На-На" Вадим Горжанкин, заявив, что Алибасов получил максимальную степень ожога пищевода, но при этом он находится в сознании и дышит самостоятельно.

"Максимальный ожог пищевода – 4-й степени, ожог желудка – 2-й степени и ожог дыхательных путей ... При таком диагнозе можно строить разные прогнозы. Если все будет хорошо, то выздоровление может занять месяцы", – добавил Горжанкин.

барі алібасов
Бари Алибасов попал в реанимацию / PR-агентство "Красное Слово"

Кто такой Бари Алибасов?
71-летний советский и российский музыкант, композитор, музыкальный продюсер, заслуженный артист России. Алибасов создал группы "Интеграл" и "На-на".

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Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Новости России
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