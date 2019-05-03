Российский певец Влад Топалов попал в ДТП: неожиданные детали

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Влад Топалов
Влад Топалов / Instagram / @vladtopalovofficial

Артист из России Влад Топалов, который неоднократно выступал на оккупированном востоке Украины, попал в транспортное происшествие. Никто не пострадал – повреждения получили только автомобили. Деталями ситуации исполнитель решил поделиться самостоятельно на своей странице в Instagram.

Известно, что после воскресного богослужения певец спешил в аэропорт "Шереметьево" в Москве, чтобы скорее встретиться с женой Региной Тодоренко и сыном Михаилом, когда в него врезался пенсионер. По словам Влада, правила дорожного движения не были нарушены, поэтому ни он, ни пожилой мужчина не виноваты, поскольку последнего грубо подрезал другой водитель. Участники ДТП не обвиняли друг друга, поэтому конфликт удалось уладить мирно и без скандалов.

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Господь нас испытывает. Всегда... Я все принимаю со спокойной душой и твердым убеждением, что на все воля его. Впрочем, я расстроен. И настроение грустное... Скорее бы маленького "пельменя" с мамой его увидеть и обнять. Хорошего дня. Вечера. Хороших праздников. Берегите друг друга и аккуратнее на дорогах. А моему сегодняшнему коллеге по несчастью я жму руку и обнимаю его,
– поделился историей в социальных сетях российский исполнитель.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Господь нас испытывает. Всегда. Вот вам моя история сегодня. Я вчера пришел оооочень поздно, тк засиделся со своим другом и его семьей! Всё было замечательно. Но я решил утром поехать в церковь, на службу. На исповедь и Причаститься. В 5 утра встал. Поехал. Всё сделал. И , на 7ом небе от счастья, ехал в город! Собираться и в аэропорт, к жене и сыну. И на 26м километре трассы, в меня въезжает мужчина. Я ехал на «круз-контроле» 115км/ч. Чтобы не собирать штрафы. Так что скорость тут не причём. (Это я для «умников» сразу пишу) Его подрезали, у него не было выбора. Протёр мне весь правый бок, помял дверь. Машину придется отдать в ремонт на прилично. Мужчина - пенсионер. Растерялся. Перенервничал. Да так, что я сам за него заполнял бумаги, когда приехали сотрудники ДПС. (Кстати, приехали за 15!!!!!!минут!! Фантастика. Спасибо @gibdd77 @gibdd.rus им) и вот как на него злиться? Он сам переживает. Мы разговорились. Потерял сына 3 года. Осталась дочь и внуки. Рассказывал со слезами на глазах. Каааак злиться? Конечно, нет. Мы мило пообщались. Всё бывает! Слава Богу, что все живы и здоровы. Но у меня сильно испортилось настроение...... конечно, я педант в отношении машин. Мне нужно чтобы пылинки лишней не было, а тут - вон как и вот я хожу с кислой миной. Да ко всему прочему, я двое суток закачивал в айпад фильмы и сериалы... и..... что вы думаете??? Дааааа, я оставил его дома! В аэропорту сижу вот и грущу или злюсь или бешусь... сам не знаю... вот как так, расскажите свои мысли. Вроде из Храма вышел... вроде к семье лечу и все хорошо. А Господь все равно испытывает. Я всё принимаю со спокойной душей и твердым убеждением, что на всё Воля Его. Но тем не менее, я расстроен. И настроение грустное... быстрее бы пельменя маленького с мамой его увидеть и обнять. Хорошего дня. Вечера. Праздников. Берегите друг-друга и аккуратнее на дорогах. А моему сегодняшнему коллеге по несчастью я жму руку и обнимаю его. #jeeprussia #monstersparents #владтопалов #vladtopalov #ivecreatedamonster

Допис, поширений Vlad Topalov (@vladtopalovofficial)

 

Сейчас местные правоохранители устанавливают все детали и причины аварии.

Что известно о Владе Топалове и Регине Тодоренко?
Популярная телеведущая Регина Тодоренко и певец Влад Топалов узаконили свои отношения еще в октябре 2018 года, а стало известно об этом публике только в декабре. Как известно, свадебная церемония прошла только в кругу самых близких друзей и родных. Несколько месяцев назад у пары родился сын, первые фото которого уже можно увидеть в социальных сетях молодых родителей.

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Теги: Новости России LifeStyle Новости LifeStyle Музыка Аварии и ДТП
Источник: LifeStyle 24
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