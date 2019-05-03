Российский певец Влад Топалов попал в ДТП: неожиданные детали

Артист из России Влад Топалов, который неоднократно выступал на оккупированном востоке Украины, попал в транспортное происшествие. Никто не пострадал – повреждения получили только автомобили. Деталями ситуации исполнитель решил поделиться самостоятельно на своей странице в Instagram.

Известно, что после воскресного богослужения певец спешил в аэропорт "Шереметьево" в Москве, чтобы скорее встретиться с женой Региной Тодоренко и сыном Михаилом, когда в него врезался пенсионер. По словам Влада, правила дорожного движения не были нарушены, поэтому ни он, ни пожилой мужчина не виноваты, поскольку последнего грубо подрезал другой водитель. Участники ДТП не обвиняли друг друга, поэтому конфликт удалось уладить мирно и без скандалов.

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Господь нас испытывает. Всегда... Я все принимаю со спокойной душой и твердым убеждением, что на все воля его. Впрочем, я расстроен. И настроение грустное... Скорее бы маленького "пельменя" с мамой его увидеть и обнять. Хорошего дня. Вечера. Хороших праздников. Берегите друг друга и аккуратнее на дорогах. А моему сегодняшнему коллеге по несчастью я жму руку и обнимаю его,

– поделился историей в социальных сетях российский исполнитель.

Сейчас местные правоохранители устанавливают все детали и причины аварии.

Что известно о Владе Топалове и Регине Тодоренко?

Популярная телеведущая Регина Тодоренко и певец Влад Топалов узаконили свои отношения еще в октябре 2018 года, а стало известно об этом публике только в декабре. Как известно, свадебная церемония прошла только в кругу самых близких друзей и родных. Несколько месяцев назад у пары родился сын, первые фото которого уже можно увидеть в социальных сетях молодых родителей.