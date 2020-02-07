Российским актерам запретили въезд в Украину на 10 лет: подробности

Накануне, 6 февраля, группа граждан Российской Федерации пыталась попасть на территорию Украины через один из пропускных пунктов украинско-молдавской границы. Работникам пограничной службы артисты заявили, что едут на гастроли.

О том, что российские актеры пытались попасть в Украину, сообщается на сайте МВД со ссылкой на пресс-службу ГНСУ.

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В источнике говорится, что пограничникам Белгород-Днестровского отряда удалось установить, что иностранцы, которые намеревались посетить Украину, являются участниками лирической комедии "Идеальный свидетель". Поэтому оснований для недопущения в гастрольных мероприятиях якобы не было причины. Однако работники пограничной службы также узнали, что двое россиян из группы артистов незаконно посещали временно оккупированную территорию АР Крым, где, собственно, участвовали в съемках фильма.

Учитывая этот факт, пограничники отказали им во въезде и запретили пересекать границу Украины в течение ближайших 3 лет. После этого они вернулись в Республику Молдова и попытались попасть на территорию Украины еще раз, выбрав другой пропускной пункт.

Из-за несоблюдения запрета и умышленного неисполнения решения пограничной службы они были привлечены к ответственности. Актеры получили штраф, а также запрет на въезд до 10 лет.