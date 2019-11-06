Российской актрисе Маргарите Аброськиной запретили въезд в Украину

За незаконные визиты в оккупированный Крым 25-летней российской актрисе Маргарите Аброськиной на 3 года запретили въезд в Украину.

Актриса прилетела в Украину на съемки нового фильма, впрочем, отправилась обратным рейсом в Беларусь.

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По информации Государственной пограничной службы Украины, в аэропорту "Борисполь" среди пассажиров рейса из Минска пограничники обнаружили правонарушительницу украинского законодательства, которая в 2018 году незаконно посещала оккупированный Крым. За такое нарушение актриса не вправе посещать Украину в течение 3 лет.

Имя персоны нон-рата пограничники не назвали, однако согласно источнику УП ею оказалась российская актриса Маргарита Аброськина, которая приезжала в Крым на съемки сериала "Хороший день". В своем инстаграме российская актриса поделилась с подписчиками фото, сделанным на фоне горы Ай-Петри.