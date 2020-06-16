Актриса и ведущая Екатерина Варнава больше не фигурирует в "черном списке" Минкульта. По новому документу, россиянка не создает угрозу национальной безопасности Украины и фактически может возобновить сотрудничество с украинскими медиа.

Соответствующее решение обнародовали на сайте Минкульта. По приказу исполняющей обязанности министра Светланы Фоменко, Екатерина Варнава больше не включена в "черный список". Поэтому актриса может вновь появиться в проектах "Нового канала".

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Что такое "черный список" Минкульта?

В "черный список" Минкульта могут загреметь только те артисты, кто создает угрозу национальной безопасности Украины. Эти данные вносятся после обращений СНБО, СБУ или Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания. Исключение из" черного списка " Минкульта также происходит после обращения соответствующих ведомств.



Что известно о скандале в отношении Екатерины Варнавы

Российская актриса Екатерина Варнава хорошо известна в Украине. Юмористка до 2017 года участвовала в съемках проекта "Кто сверху?". В то же время она активно выступала с Comedy Woman и появлялась в шоу российских телеканалов. После внесения Екатерины Варнавы в "черный список" Минкульта актрисе был запрещен въезд в Украину на 5 лет. Место ведущей тогда заняла Леся Никитюк.

Причиной для этого стали гастроли Екатерины Варнавы в Крыму. Выступления Comedy Woman прошли в 2016 году, когда полуостров уже был незаконно аннексирован. Своим приездом актриса фактически поддержала агрессивную политику Кремля и была потенциально опасным лицом для нацбезопасности Украины.

В конце февраля 2020 года представители "Нового канала" подали документы в суд, оспаривая решение СБУ и Минкульта. Они требовали исключить из "черного списка" Екатерину Варнаву и признать свои действия противоправными.