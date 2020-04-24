Роттердам готов принять Евровидение-2021: медики получат бесплатные билеты

В этом году международный песенный конкурс Евровидение-2020 пришлось отменить из-за пандемии коронавируса. Он должен был быть в нидерландском городе Роттердам. Несмотря на то, что властям придется покрыть многомиллионные расходы, страна все же готова принять Евровидение-2021.

Как информирует издание Wiwibloggs, вчера, 23 апреля, городской совет Роттердама проголосовал за то, чтобы именно их город организовывал Евровидение-2021. Ранее были сомнения относительно места проведения конкурса, ведь власти потратили около 15 миллионов долларов на подготовку к мероприятию, которое было отменено в этом году из-за мировой вспышки COVID-19.

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Европейский вещательный союз до конца апреля должен был согласовать место проведения будущего песенного конкурса. Прогнозируемо, что Евровидение-2021 состоится в концертном зале Rotterdam Ahoy, как и планировалось ранее. Известно, что Роттердаму придется потратить еще около 6,7 миллионов евро на повторную подготовку. Ранее шли разговоры о том, что эту колоссальную сумму в 195 миллионов гривен лучше направить на борьбу с бедностью в городе.

Кроме того, правительство предложило обеспечить бесплатными билетами работников системы здравоохранения. Взамен власти Роттердама надеятся, что для местных предпринимателей проведение Евровидения-2021 станет своеобразным стимулом для экономического роста.

Сейчас нидерландским организаторам придется повторно согласовывать финансовые и другие вопросы с Европейским вещательным союзом. Прогнозируют, что окончательное место проведения Евровидения-2021 объявят уже в мае.

Что известно об отмене Евровидения-2020?

Об отмене международного 65-го песенного конкурса объявили 18 марта, когда коронавирус стремительно охватывал страны Европы. Европейский союз радиовещания (EBU) принял решение не продлевать событие в прямом эфире, как было запланировано ранее.

Зато зрителям предложили альтернативу привычному Евровидению – онлайн-концерт Europe Shine A Light. Он состоится 16 мая и продлится 2 часа. Участники от стран выступят дистанционно с представленными ранее песнями. Организаторы решились на такой шаг, чтобы развлечь поклонников Евровидения по всему миру и отдать должное исполнителям, которые длительное время готовились к выступлениям. Следует заметить, что в следующем году участники будут вынуждены представить новые конкурсные композиции, чтобы не нарушать многолетние правила мероприятия.