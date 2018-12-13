Роулинг, Браун и Кинг: в Forbes назвали топ-11 самых высокооплачиваемых писателей 2018 года

Один из самых авторитетных экономических журналов составил рейтинг писателей, которые больше всех заработали в 2018 году. Совместный доход одиннадцати литераторов составил 283 миллиона долларов.

2018 год подходит к концу, а это значит, что время подбивать итоги. Журнал Forbes уже около месяца публикует интересные новости о доходах знаменитостей за прошедший год. Поэтому рейтинг топ-11 самых высокооплачиваемых писателей Forbes опубликовал на своем сайте.

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Первое место в списке авторов, получивших больше всего денег за свое творчество занял Джеймс Паттерсон, написавший популярную серию книг об инспекторе Алексе Кроссе. За 2018 год он продал 4,8 миллиона книг только в США и заработал 86 миллионов долларов.

Общая сумма заработка одиннадцати писателей составляет 283 миллиона долларов в год.

Рейтинг самых высокооплачиваемых писателей 2018 года

1. Джеймс Паттерсон – $ 86000000

2. Джоан Роулинг – $ 54 миллиона

3. Стивен Кинг – $ 27000000

4. Джон Гришэм – $ 21000000

5. Дэн Браун – $ 18500000

6. Джефф Кинни – $ 18500000

7. Майкл Вулф – $ 13000000

8. Нора Робертс – $ 12000000

9. Дэниэла Стол – $ 12000000

10. Е. Л. Джеймс – $ 10500000

11. Рик Риодан – $ 10500000