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Роуз МакГавен обвинила Портман в лицемерии из-за ее наряда на Оскаре: детали

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Роуз МакГавен / Facebook / Rose McGowan

Известная американская актриса, звезда сериала "Все женщины – ведьмы" Роуз МакГавер возмутилась из-за образа Натали Портман на церемонии вручения кинопремии Оскар-2020.

Роуз МакГавен в очередной раз отличилась в скандале. Недавно она подала в суд на продюсера Харви Вайнштейна, а теперь раскритиковала образ актрисы Натали Портман, который она выбрала для Оскара-2020. Свои мысли она обнародовала на странице в фейсбуке.

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На красной дорожке премии звезда фильма "Леон" позировала перед камерами в оригинальном наряде. Для самого ожидаемого события года в мире кино Портман выбрала длинное платье, которое было украшено золотым кружевом. Сверху надела накидку от Dior, особенностью которой стали вышитые имена женщин-режиссеров, которых в этом году не номинировали на Оскар.

Наталі Портман
Натали Портман на Оскар-2020 / Instagram / @natalieportman

Именно эта накидка вызвала возмущение у актрисы МакГавен. Она считает, что это дешевый трюк, который использовала Натали и выражает свое недовольство в сети.

Это смело? Ничуть не бывало. Это просто актриса, которая играет роль неравнодушного человека. По моему мнению, такое действие Портман является оскорбительным для тех, кто делает настоящее дело. Это отвратительно. Натали, за всю свою карьеру вы работали аж с двумя женщинами-режиссерами. Одной из них были именно вы. У вас есть продюсерская компания, которая наняла только одну женщину-режиссера – вас. Так, Натали, проблема в вас. Фальшивая поддержка других женщин – вот в чем проблема,
– пишет Роуз.

Знаменитость также добавила, что считает Портман одной из тех, кто якобы заботится о других женщинах, но на самом деле ничего особенного не делает.

Нет закона, который говорит, что вы должны нанимать только женщин и поддерживать их. Это ваш выбор. Но я прошу: прекратите притворяться, что вы защищаете кого-то. Вы защищаете себя. Пока вы и ваши коллеги не станете настоящими, сделайте нам всем одолжение и повесьте свою накидку назад. Она плохо на вас сидит,
– завершила пост МакГавен.

Натали Портман не стоит в стороне от такого заявления о себе и уже прокомментировала возмущение коллеги.

Я согласна с мисс МакГавен в том, что не совсем точно называть меня "смелой" за предмет одежды с женскими именами. Я больше ассоциирую определение "смелый" с женщинами, которые свидетельствуют сейчас против Харви Вайнштейна. Это правда: я сделала очень мало фильмов совместно с женщинами. Таким фильмам трудно добраться до кинофестивалей и выйти в прокат, потому что на каждом этапе есть свои "контролеры". Хочу отметить, что я пыталась и продолжу пытаться. И хотя у меня ничего не получилось, я надеюсь, что мы вступаем в новую эру,
– заявила Натали.

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Автор: Кристина Кобак
Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Оскар 2020 Натали Портман
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