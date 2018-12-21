Рождественская атмосфера: Пиппа Миддлтон снялась в уютной фотосессии

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Пиппа Миддлтон
Пиппа Миддлтон / www.gettyimages.com

Сестра Кейт Миддлтон Пиппа, которая в этом году впервые стала мамой, на днях снялась в фотосессии для британской компании Waitrose & Partners.

Как известно, под брендом Waitrose & Partners выходит лайфстайл-издание, в котором Пиппа является фитнес-колумнистом. Поэтому в течение всех девяти месяцев беременности она рассказывала на их сайте, как поддерживает себя в форме.

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Первое фото опубликовал фотограф Марк Харрисон на своей странице в Instagram. Миддлтон позирует на фоне елки в уютной атмосфере, держа в руках чашку. Сестра герцогини Кембриджской надела белый свитер, брюки оливкового цвета и серые носки. Ее образ дополняет легкий макияж и волнистые волосы.

піппа міддлтон
Пиппа Миддлтон / Instagram @mark_harrison_photography

Напомним, Пиппа впервые стала мамой 15 октября – сестра герцогини Кембриджской родила сына, которого супруги назвали Артур Майкл Вилльям Мэттьюз.

Теги: LifeStyle Королівська сім'я Пиппа Миддлтон Миддлтон родила сына
Источник: Lifestyle
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