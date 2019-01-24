Рождественский дух в Львове: концерт "Мозаика" соберет международных исполнителей

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Концерт "Мозаика" состоится во Львове 27 января
Концерт "Мозаика" состоится во Львове 27 января / Instagram/ @all_about_lviv_

Рождественское музыкально-театральное действо "Мозаика" состоится во Львове 27 января. На звездном концерте выступят исполнители разных направлений, которых объединяет один фактор – любовь к музыке. В этом году творческий проект состоится при поддержке посольства Республики Литва в Украине.

Рождественская атмосфера во Львове продолжается. Необычный музыкально-театральный концерт "Мозаика" состоится на Lem Station (трамвайное депо, по улице Сахарова) в воскресенье, 27 января в 19:00.

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Организатором и соучастником проекта является певица и режиссер Ульяна Горбачевская, которая известна также такими работами как "Ультрамарин", "Антонич дома", "Альберт или высшая форма казни" и другими.

"Мозаика" – это сочетание архаического пения и современной музыки, режиссерских находок и композиторских инноваций, дизайнерских замыслов и актуальной сценографии. Это погружение в тему Рождества – тему глубокую и многомерную,
– уверяют организаторы действа.

Рождественский концерт, который состоится на Lem Station 27 января, соберет исполнителей разных музыкальных стилей и ценителей разнообразного творчества. Так, на концерте выступят литовский саксофонист Петрас Вишняускас, который был гостем фестиваля Leopolis Jazz Fest, организатор "Мозаики" известная певица Ульяна Горбачевская и знаменитый актер украинского театра и кино Николай Береза.

В концертной мистерии также присоединятся лучшие львовские исполнители классической музыки. Сотворцами невероятного музыкально-театрального действа станут Ярина Горбачевская (альт), Оксана Литвиненко (виолончель) и Анастасия Мякушко (виолончель). Как всегда, неизменной особенностью концерта "Мозаика" остается присутствие детских голосов. В этом году для львовян будет петь хор "Жайвир", руководителем которого является Наталья Чмыр-Козяр.

Смотреть проморолик концерта "Мозаика" (видео):

 

Теги: Новости Украины LifeStyle Музыка Концерты Новости культуры
Источник: 24 канал
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