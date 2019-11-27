Рождественский хит Мэрайи Кэри установил три рекорда Гиннеса: слушайте онлайн

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Певица Мэрайя Кэри / Instagram /@mariahcarey

Сингл американской поп-певицы "All I want for christmas is you" увидел свет еще в прошлом веке, в 1994 году. Однако его популярность не тлеет со временем, а только растет ежегодно накануне Рождества. На этот раз песня завоевала звание самого успешного праздничного хита сольного исполнителя в чарте "Hot 100".

49-летняя звезда Мэрайя Кэри в этом году имеет немалый повод для счастья. Она продала 200 миллионов дисков во всем мире и стала первой певицей, дебютные пять синглов которой попали на вершину американского чарта Billboard Hot 100. Недавно ее в третий раз зачислили на страницы издания Guinness World Records 2020 за рождественский хит "All I want for christmas is you ".

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Звезду наградил судья книги рекордов Гиннеса Майкл Эмприк во время праздничного шоу в Колизее в Лас-Вегасе.

Очень благодарна вам, Guinness World Records, что почтили меня тремя рекордами в книге "2020"! Майкл вручил мне сертификат на сцене, поэтому, безусловно, я попросила его присоединиться к финалу "All I want for christmas is you",
– рассказала о почетном звании Мэрайя Кэри в своем инстаграме.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Mariah Carey (@mariahcarey)

Мы в восторге от того, что можем отметить ее этим титулом и двумя предыдущими,
– отметили представители книги рекордов Гиннеса.

Композиция "All I want for christmas is you" стала самым трансляционной на интернет-сервисе Spotify за 24 часа. Да, в 2018 году в сутки после релиза ее прослушали 10,8 миллионов раз. Кроме того, трек стал самым популярным синглом в Великобритании.

За 10 лет на официальном канале в ютубе "All I want for christmas is you" прослушали более 570 миллионов раз.

Мэрайя Кэри – "All I want for christmas is you": слушайте песню онлайн

Что известно о творчестве Мэрайи Кэри?

Дебютировала американская певица в 1990 году под лейблом звукозаписывающей компании "Columbia Records" и ее наставником Томми Моттола. Первый альбом "Mariah Carey" возглавил американские чарты и сделал ее настоящей звездой. В 1991 году она получила две первые Grammy в номинациях "Лучший начинающий" и "Лучшая поп-вокалистка".

В 1993 году Мэрайя выпустила альбом "Music Box", который остается самым прибыльным ее альбомом на сегодня, а песня "Hero" является наиболее узнаваемой ее композицией. Через три года певица была номинирована на Grammy в шести категориях.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Mariah Carey (@mariahcarey)

В марте 1999 года вышел очередной студийный альбом "Rainbow" с хитом "Heartbreaker", клип на который стоил несколько миллионов долларов и стал одним из самых дорогих в то время. После этого карьера певицы пошла на спад.

На сегодня, Мэрайя Кэри вторая после The Beatles, кто имеет 20 синглов, возглавивших Billboard Hot 100.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Mariah Carey (@mariahcarey)

 

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Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Награды Рождество Музыка
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