Рождественский пост в Украине 2019-2020: дата и традиции

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Рождественский пост 2019 – 2020: дата, традиции поста в Украине
Рождественский пост в Украине 2019 / unsplash.com

Рождественский пост в Украине традиционно начинается 28 ноября. Продлится он 40 дней и завершится накануне Рождества Христова – 6 января 2020.

Традиции Рождественского поста

Рождественский пост установила церковь для того, чтобы духовно объединить христиан с Богом. В этот период верующие молятся, очищаются от грехов, ограничивают веселье и придерживаются определенного рациона в еде.

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Число сорок имеет сакральное значение для верующих, поскольку с ним связаны важные события:

– сорок лет Моисей водил еврейский народ по пустыне;

– сорок дней Иисус постился в пустыне прежде чем явить себя миру и начать служить людям;

– сорок дней воскресший Спаситель являлся людям до своего вознесения.

Истинный пост состоит не только в том, чтобы ограничивать себя в перечне разрешенных продуктов, которыми мы должны питаться в течение 40 дней. На самом деле Рождественский пост включает также много других важных аспектов. В период поста нам следует придерживаться духовности: искренне молиться, прощать людям, не ссориться, не кричать друг на друга, искоренять дурные мысли, воздерживаться от соблазнов и ограничивать веселье в своей жизни. Это последний пост в году, который готовит душу и тело верующих к встрече Рождества Христова.

Різдвяний піст в Україні
Рождественский пост длится 40 дней

Что можно есть в Рождественский пост

Учитывая продолжительность Рождественского поста, он не является таким строгим, как Великий или Успенский пост. Из рациона исключаются молочные продукты, яйца и мясо, а в отдельные дни разрешается вино и рыба. Рождественский период делится на 2 периода:

• 28 ноября – 9 декабря 

В понедельник, среду и пятницу – сухоедение. Во вторник и четверг – горячая пища с растительным маслом. В выходные дни (суббота, воскресенье) разрешается употреблять рыбу и вино. Также это касается и таких больших праздников, как Введение во храм Пресвятой Богородицы (4 декабря), Андрея Первозванного (13 декабря), Николая Чудотворца (19 декабря).

• 20 декабря – 5 января

Предпраздничные рождественские дни, в которые нельзя употреблять рыбу и вино.

• 6 января – один из самых строгих дней в посте – Сочельник. В течение дня верующие не позволяют себе даже крошки пищи. После восхода первой звезды христиане могут садиться за стол и есть 12 традиционных блюд, которые готовятся на Святой вечер.

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Автор: Квитослава Туз
Теги: LifeStyle Традиции Религия Рождество
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