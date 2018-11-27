Рождественский пост 2018 – это последний многодневный пост в нынешнем году. Когда будет Рождественский пост в 2018 году, как правильно питаться и какие правила следует соблюдать в этот период – узнайте в материале.

Если вы решили поститься в Рождественский пост 2018, стоит продумать, как питаться в этот период, чтобы получить пользу для души и тела и при этом не навредить своему здоровью. Ведь даже во время поста люди могут питаться правильно, разнообразно, полноценно и вкусно.

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Рождественский пост 2018: дата начала и окончания

Рождественский пост в 2018 году начнется во вторник, 28 ноября, и закончится в субботу 6 января. Продолжается Рождественский пост 40 дней. Это последний пост в году, который готовит душу и тело верующих к встрече Рождества Христова.

Зимний пост накануне Рождества еще называют Филиппов, потому что начинается сразу после дня памяти Святого апостола Филиппа. Люди постятся, чтобы отблагодарить Бога за собранный урожай и подготовиться к празднику Рождества Христова.

Рождественский пост 2018: что можно есть

В период Рождественского поста необходимо воздерживаться от целого ряда продуктов: мяса, молока, яиц, сыра, сливочного масла, в некоторые дни от рыбы.

Ко Дню Святого Николая поститься следует по правилам Петровского поста. Также в понедельник, среду и пятницу нельзя употреблять рыбу, растительное масло. В остальные дни растительное масло разрешено. Если на среду или пятницу выпадет праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы, то можно употреблять рыбу. После Дня Святого Николая и до самого Рождества разрешено есть рыбу в субботу и воскресенье. В период со 2 по 6 января пост усиливается, то есть в эти дни Рождественского поста нельзя употреблять рыбу даже в субботу и воскресенье.

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Рождественский пост 2018: что можно и нельзя есть во время поста

Во время поста в церкви не проводят обряды крещения и венчания. К тому же, не стоит устраивать свадьбы в эти дни, ведь пост посвящен молитвам, покаянию и очистке от грехов.

Традиции Рождественского поста 2018

Зимний Рождественский пост установлен церковью, чтобы освятить последнюю часть года таинственным обновлением духовного единения с Богом. Рождественская Четыредесятница символизирует сорокадневный пост Моисея, который в результате получил на каменных скрижалях начертание слов Божиих. Христиане в этот период постятся, молятся, проходят очищение от грехов, чтобы с чистым сердцем, душой и телом подготовиться к праздничной встречи Рождества Христова.

Пост подразумевает не только ограничения в еде, но и определенный внутренний настрой, духовное очищение, иначе он превратится в диету. Истинный пост связан с молитвой, покаянием, прощением обид, искоренением злых мыслей, воздержанием от соблазнов и пороков, отказом от развлекательных и зрелищных мероприятий.

Рождественский пост – это не только ограничения в еде

Больным людям, беременным и кормящим женщинам, а также детям разрешено послабление поста. А потому, прежде чем поститься, обязательно посоветуйся со своим врачом, а также священником. Ведь пост состоит не в том, что мы едим, а в том, что мы можем пожертвовать ради веры и Бога, не нанося вреда своему здоровью.