Рождественский пост 2018-2019: календарь питания на каждый день

Рождественский пост в 2018 году продолжается 40 дней. Рождественский пост один из самых длительных и строгих в году. Что можно есть в Рождественский пост, а от каких продуктов нужно отказаться, а также о календаре питания на каждый день – читайте в нашем материале.

Если вы решили поститься в Рождественский пост 2018, стоит продумать, как питаться в этот период, чтобы получить пользу для души и тела и при этом не навредить своему здоровью. Ведь даже во время поста люди могут питаться правильно, разнообразно, полноценно и вкусно.

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Рождественский пост 2018: календарь питания на каждый день

В период Рождественского поста необходимо воздерживаться от целого ряда продуктов: мяса, молока, яиц, сыра, сливочного масла, в некоторые дни от рыбы.

Что можно есть с 28 ноября по 19 декабря 2018 года:

Понедельник: можно употреблять горячую пища растительного происхождения, но без масла. Вторник, четверг, суббота, воскресенье: разрешается растительное масло в небольших количествах, плюс рыба. Среда и пятница: сухоедение. 4 декабря 2018 года (понедельник) будет праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы. И в этот день разрешается употреблять в пищу немного красного вина.

Что можно есть с 20 декабря 2018 по 1 января 2019 года:

Понедельник: пища растительного происхождения, но без растительного масла Вторник и четверг: растительная пища с растительным маслом. Среда и пятница: сухоедение Суббота: горячая пища растительного происхождения с маслом, рыба. 1 января после Нового Года разрешается выпить немного красного вина.

Что можно есть со 2 по 5 января 2019 года (пост усиливается, нельзя употреблять даже рыбу):

Понедельник и среда: сухоедение Вторник и четверг: пища растительного происхождения, но без масла. 6 января – Рождественский сочельник – в этот день нужно соблюдать особо строгий пост. После вечерние разрешается съесть кутью.

Рождественский пост 2018: что можно есть

Рождественский пост менее строгий, чем Великий и Успенский посты. В питании пост требует отказаться от продуктов животного происхождения: мяса, яиц, молока и молочных продуктов.

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Несмотря на запреты, ваш рацион во время Рождественского поста может быть довольно богатым и разнообразным и включать следующие продукты: каши, хлеб, сухари, овощи, грибы, зелень, ягоды, фрукты, сухофрукты, орехи, семечки, мед, а в некоторые дни также рыбу, морепродукты, масло и даже вино.

Во время Рождественского поста можно употреблять сырые, вареные, тушеные, запеченные, соленые блюда. Это могут быть разнообразные салаты, соленья и консервирование, супы, рагу, запеканки, вареники, пироги и другая выпечка, соки, морсы, кисели, чай.

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