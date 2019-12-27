Рождественский привет: соблазнительные пляжные фото Изабель Гулар с любимым
Бразильская супермодель, поддерживая тенденцию многих звездных коллег, отправилась праздновать Рождество на солнечные курорты. Вместе со своим женихом Кевином Траппом она позировала на побережье Карибского моря. Влюбленные продемонстрировали свои подтянутые тела в одной из поз йоги.
Одна из бывших "ангелов" Victoria's Secret, которая активно развивает личный профиль в инстаграме, опубликовала в сети соблазнительное фото. Фотография сделана на острове Сен-Бартельми во время рождественского отдыха.
Читайте также: Жаркое рождественское поздравление от обольстительной Деми Роуз
35-летняя модель предстала вместе со своим возлюбленным футболистом Кевином Траппом. Оба были одеты в соответствии с пляжным сезоном. На Изабель Гулар было яркое красное бикини, а ее жених надел широкие белые купальные шорты. Однако главным элементом их рождественского стиля стали шапки Санты, которые экстравагантно смотрелись на фоне моря и скалистого побережья.
Чтобы добавить фото большей пикантности, пара исполнила одну из поз йоги. Так, Кевин Трапп лег на песчаном берегу, держа на одних ногах свою возлюбленную.
С любовью из солнечного Сен-Бартельми желаем всем вам счастливого Рождества,
– отметила красавица в заметке.
Модель любит щеголять своим стройным телом и прекрасной физической подготовкой. В социальных сетях на ее страницах часто можно увидеть кадры с тренировок или со соблазнительных фотосъемок.