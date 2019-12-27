24 канал техно Здоровье спорт дизайн Афиша auto Учеба Likar покер
more

Рождественский привет: соблазнительные пляжные фото Изабель Гулар с любимым

39 Читати новину українською
Изабель Гулар / Instagram / @izabelgoulart

Бразильская супермодель, поддерживая тенденцию многих звездных коллег, отправилась праздновать Рождество на солнечные курорты. Вместе со своим женихом Кевином Траппом она позировала на побережье Карибского моря. Влюбленные продемонстрировали свои подтянутые тела в одной из поз йоги.

Одна из бывших "ангелов" Victoria's Secret, которая активно развивает личный профиль в инстаграме, опубликовала в сети соблазнительное фото. Фотография сделана на острове Сен-Бартельми во время рождественского отдыха.

Читайте также: Жаркое рождественское поздравление от обольстительной Деми Роуз

35-летняя модель предстала вместе со своим возлюбленным футболистом Кевином Траппом. Оба были одеты в соответствии с пляжным сезоном. На Изабель Гулар было яркое красное бикини, а ее жених надел широкие белые купальные шорты. Однако главным элементом их рождественского стиля стали шапки Санты, которые экстравагантно смотрелись на фоне моря и скалистого побережья.

Чтобы добавить фото большей пикантности, пара исполнила одну из поз йоги. Так, Кевин Трапп лег на песчаном берегу, держа на одних ногах свою возлюбленную.

С любовью из солнечного Сен-Бартельми желаем всем вам счастливого Рождества,
– отметила красавица в заметке.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Izabel Goulart (@izabelgoulart)

Модель любит щеголять своим стройным телом и прекрасной физической подготовкой. В социальных сетях на ее страницах часто можно увидеть кадры с тренировок или со соблазнительных фотосъемок.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Izabel Goulart (@izabelgoulart)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Izabel Goulart (@izabelgoulart)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Izabel Goulart (@izabelgoulart)

 

В России придумали, как достроить "Северный поток-2" несмотря на санкции США
27 декабря
1181
Автор: Надежда Биленко
Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Эротика Victoria's Secret
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
27 декабря 18:05 Как украсить елку: тренды 2020 года
Анна Запотоцька 3639
27 декабря 16:46 Где встретить Новый год во Львове: подборка интересных ресторанов
Квітослава Туз 35
27 декабря 16:30 Горнолыжные курорты Карпат: куда можно отправиться на отдых
Анастасія Ковач-Петрушенко 17140
27 декабря 12:03 Где в Киеве встретить Новый год: подборка самых интересных мероприятий
Уляна Журба 2015
26 декабря 14:59 Гороскоп на 2020 год Белой Крысы: какие прогнозы подготовили астрологи для всех знаков зодиака
Квітослава Туз 6194
Новости
Больше новостей
Залиште відгук