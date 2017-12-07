Рождественский тренд: сеть заполонили снимки с новогодним декором для бровей

Ежегодно блоггеры со всего мира задают новые рождественские тренды, которые поражают необычностью. Так, Instagram заполонили снимки с причудливым макияжем и декором для бровей.

Пожалуй, все самые популярные бьюти-эксперименты связаны с бровями. Чем только блоггеры не удивляли общественность: брови-рыбки, брови-килька, цветные брови. Теперь же, перед праздниками, в сети все чаще публикуют фото рождественских бровей.

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Пока неизвестно, кто начал необычную бьюти-моду, однако она набирает все большие обороты. Журналисты LifeStyle 24 подобрали самые эффектные бодиарты и декор для бровей.