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Рождественский выход: Кейт Миддлтон поразила стильным образом в Сандрингеме

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Кейт Миддлтон и принц Уильям / www.gettyimages.com

Герцоги Кембриджские Кейт Миддлтон и принц Уильям посетили рождественскую службу в среду, 25 декабря, в церкви Святой Марии Магдалины в Сандрингеме.

По традиции члены британской королевской семьи встречают Рождество вместе в резиденции королевы в Сандрингеме. Добавим, что в этом году принц Гарри со своей женой Меган Маркл и сыном Арчи отправился отмечать праздник в Канаду, к ним присоединилась и мама герцогини Сассекской Дория Редлан.

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Зато другие ближайшие родственники Елизаветы II не потеряли возможности встретить Рождество вместе. 25 декабря Кейт Миддлтон и принц Уильям, королева Елизавета II, принц Эндрю, граф Эдвард с женой Софи и другие представители королевской семьи посетили рождественскую службу

Что интересно, Кейт и Уильям взяли также своих двух старших детей на службу. Для принца Джорджа и принцессы Шарлотты такой выход является первым.

Для рождественского образа герцогиня Кембриджская надела длинное серое пальто с меховыми вставками, которое стилисты дополнили зеленым шляпой и изумрудными туфлями на устойчивых каблуках. У 4-летней принцессы Шарлотты также был "аутфит" в зеленых оттенках.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений FANPAGE (@the._cambridges_)

 


Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми в Сандрингеме / Getty Images


Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми в Сандрингеме / Getty Images

 

 

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Автор: Анастасия Манюхина
Теги: LifeStyle Принц Уильям Королівська сім'я Кейт Миддлтон
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