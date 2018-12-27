Рождественское чудо: Ева Лонгория одела 6-месячного сына в костюм Санты – трогательные фото

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Ева Лонгория с сыном
Ева Лонгория с сыном / Instagram / @evalongoria

Голливудская актриса Ева Лонгория, сыгравшая одну из главных ролей в сериале "Отчаянные домохозяйки", отпраздновала свое первое Рождество в статусе мамы, ведь в этом году 19 июня родила своего первенца – мальчика Сантьяго.

Новые снимки Ева опубликовала на своей странице в Instagram.

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На рождественских фото маленький Санти, которому в декабре исполнилось 6 месяцев, одетый в костюм и шапку Санта-Клауса.

Еще немного фотографий с первого Рождества Санти! Открытие подарков прошло хорошо, как видите, он пытался съесть все подарки вместо того, чтобы их открыть,
– отметила в подписи актриса.

Єва Лонгорія з сином Сантьяго
Ева Лонгория с сыном Сантьяго / Instagram / @evalongoria

Єва Лонгорія з сином Сантьяго
Сын Евы Лонгории Сантьяго ​/ Instagram / @evalongoria

Єва Лонгорія з сином Сантьяго
Сын Евы Лонгории Сантьяго / Instagram / @evalongoria

Єва Лонгорія з сином Сантьяго
Сын Евы Лонгории Сантьяго / Instagram / @evalongoria


Сын Евы Лонгории Сантьяго / Instagram / @evalongoria

Теги: LifeStyle Голливуд Звездные мамы Ева Лонгория Дети и несовершеннолетние
Источник: 24 канал
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