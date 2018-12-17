Рождественскую открытку принца Гарри и Меган Маркл беспощадно раскритиковали: неожиданные детали

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Принца Гарри и Меган Маркл раскритиковали в сети
Принца Гарри и Меган Маркл раскритиковали в сети / www.gettyimages.com

Кенсингтонский дворец активно готовится к новогодним праздникам. Резиденцию королевы Елизаветы II украсили праздничным декором, а все члены семьи создали свои поздравительные открытки. Исключением не стали и принц Гарри и Меган Маркл.

Герцоги Сассекские, впервые выбирали совместную рождественскую открытку, остановились на черно-белом фото с их свадьбы. На снимке супруги стоят спиной к фотографу Криса Аллертоне. Принц Гарри и Меган Маркл романтично обнялись, любуясь фейерверками в Фрогмон-Хаус.

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Принц Гаррі та Меган Маркл на різдвяній листівці
Принц Гарри и Меган Маркл на рождественской открытке / Twitter

И общественность возмутило не то, что герцоги показывают спину на рождественской открытке или черно-белый фон фотографии. Любознательные пользователи сети заметили сходство открытки с приглашением на свадьбу Меган Маркл и ее экс-супруга Тревора Энгельса. На обоих фото герцогиня Сассекская держит руку позади своего избранника и позирует с ним спиной. Отличаются снимки только местом съемки и самым человеком.

Сходство между свадебным приглашением Меган и Тревора и рождественской открытки с Гарри разительная. Она воплощает одну и ту же идею для фото с каждым человеком. Это по меньшей мере очень странно,
– написал один из пользователей сети.

"Видимо, это очередная прихоть Меган, которая обернулась против нее", – добавил еще один хейтер.

 

Теги: LifeStyle Скандал Королівська сім'я Меган Маркл
Источник: 24 Канал
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