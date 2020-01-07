Что нельзя делать в Рождество: главные запреты
Каждый год 7 января христиане встречают главный праздник года. Чтобы правильно встретить Рождество, 24 канал рассказывает о том, что нельзя делать в этот день.
7 января 2020 года – окончание поста, поэтому в этот день на стол подают и мясные блюда. По традиции, на Рождество за столом после праздничной службы в храме собирается вся семья, говоря вместо приветствия слова: "Христос Рождается! Славим его!".
Что нельзя делать на Рождество 2020 года / Фото: ims-schools.com
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Что нельзя делать в Рождество
- 6 января на стол готовят 12 постных блюд, а уже 7 января – разрешается употреблять в пищу рыбу, мясо, вино, ведь Рождественский пост закончился.
- Один из самых главных запретов Рождества: в этот день ни одно из блюд не должно остаться нетронутым.
- Также нельзя убирать со стола блюда вплоть до самого наступления Рождества 7 января.
- На Рождество на елке звезда – должна быть главным украшением.
- Не принято в Рождество Христово надевать старую одежду.
- Как и в другие религиозные праздники, нельзя работать. Женщинам нельзя шить, стирать, убирать, выносить сор из избы. Мужчинам – ходить на охоту или рыбалку. Это нужно делать заранее, до праздника.
- Нельзя гадать на Рождество. Для этого есть специальный период.
- В Рождество нельзя ссориться, особенно за столом.
- Не принято до восхода первой звезды обедать – небольшой перекус разрешен только детям.
- В Рождественский день нельзя забывать о милосердии, нужно приводить к себе гостей и ходить в гости.
Что нельзя делать на Рождество / Фото из открытых источников
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