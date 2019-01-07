Рождество Христово: что нельзя делать в этот день
Рождество – один из самых ожидаемых зимних праздников. По библейской легенде, именно в этот день в Вифлееме на свет появился Христос. Как и у любого другого религиозного праздника, у Рождества есть свой собственный список запретов, которые необходимо соблюдать, если вы хотите провести праздник правильно.
Мы собрали самые важные запреты, которые нельзя делать в православное Рождество – детали читайте в нашем материале.
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Что нельзя делать на Рождество Христово:
1. На Рождество надо попробовать каждое блюдо, которое есть на столе. Ни одно блюдо не должно остаться непочатым.
2. Не надевайте в этот день старую одежду, ваш вид должен быть светлым и чистым, как этот праздник.
3. На Рождество нельзя заниматься физическим трудом, а также шить или вязать.
4. В этот день нельзя обижать животных и оставлять их без еды и внимания.
5. На Рождество категорически запрещается ругаться и ссориться друг с другом.
6. Не рекомендуется 7 января проводить какие-либо гадания.
7. Нельзя отказывать нуждающимся в милостыне.
Что нельзя делать на Рождество
Поверья и приметы на Рождество Христово:
– Если в Рождество сделать 7 добрых дел, то можно просить у ангелов все, что захочешь, и желание непременно исполнится.
– Если рождественским утром в дом первым войдет мужчина, то весь следующий год в доме будут царить счастье, покой и согласие. Если же первой зайдет женщина – ждите сплетен и неудач.
– Христиане верят, что, если очень искренне помолиться в рождественскую ночь, то все просьбы обязательно сбудутся.
– Хорошая примета на Рождество – целый день ходить в гости и встречать гостей на своем пороге.
– Если деревья на Рождество покрывает серебристый иней — ждите хорошего урожая хлеба.
– Если Рождество теплое, весна будет холодной.
– Если снег идет 7 января – год будет хорошим.