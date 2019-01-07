Рождество Христово: что нельзя делать в этот день

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Рождество Христово 2019 в Украине - что нельзя делать 7 января 2019
Что нельзя делать на Рождество / unsplash.com

Рождество – один из самых ожидаемых зимних праздников. По библейской легенде, именно в этот день в Вифлееме на свет появился Христос. Как и у любого другого религиозного праздника, у Рождества есть свой собственный список запретов, которые необходимо соблюдать, если вы хотите провести праздник правильно.

Мы собрали самые важные запреты, которые нельзя делать в православное Рождество – детали читайте в нашем материале.

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Что нельзя делать на Рождество Христово:

1. На Рождество надо попробовать каждое блюдо, которое есть на столе. Ни одно блюдо не должно остаться непочатым.

2. Не надевайте в этот день старую одежду, ваш вид должен быть светлым и чистым, как этот праздник.

3. На Рождество нельзя заниматься физическим трудом, а также шить или вязать.

4. В этот день нельзя обижать животных и оставлять их без еды и внимания.

5. На Рождество категорически запрещается ругаться и ссориться друг с другом.

6. Не рекомендуется 7 января проводить какие-либо гадания.

7. Нельзя отказывать нуждающимся в милостыне.

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Что нельзя делать на Рождество

Поверья и приметы на Рождество Христово:

– Если в Рождество сделать 7 добрых дел, то можно просить у ангелов все, что захочешь, и желание непременно исполнится.

– Если рождественским утром в дом первым войдет мужчина, то весь следующий год в доме будут царить счастье, покой и согласие. Если же первой зайдет женщина – ждите сплетен и неудач.

– Христиане верят, что, если очень искренне помолиться в рождественскую ночь, то все просьбы обязательно сбудутся.

– Хорошая примета на Рождество – целый день ходить в гости и встречать гостей на своем пороге.

– Если деревья на Рождество покрывает серебристый иней — ждите хорошего урожая хлеба.

– Если Рождество теплое, весна будет холодной.

– Если снег идет 7 января – год будет хорошим.

Теги: LifeStyle Новости культуры
Источник: 24 канал
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