"Рождество на двоих": кино для праздничного настроения

Проблемы саркастической эльфийки Эмилии Кларк приводят ее на дно, откуда, как мы знаем, один выход.

Кейт сильно болела и еле осталась жива. Ее мать с тех пор "кошмариться" при первой же возможности, пытается заставить дочку ходить к врачу, поет взрослой дочке детские колыбельные и отбивает у той всякое желание жить с матерью под одной крышей. С желанной вокальной карьерой у Кейт не складывается – прослушивания проходят безуспешно. Еще жить негде и никто из друзей уже не хочет принимать. С работы тоже возможно выгонят... У Кейт длинный список невзгод. Но фильм "Рождество на двоих" не о них, а о том, как их преодолевать. Это абсолютно оптимистическое кино, которое можно выписывать в рецепты для профилактики от плохого настроения и ворчанья на праздники.

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"Рождество на двоих": официальный кадр из фильма / IMDb

Режиссер и продюсер ленты Пол Фиг, известный по фильмам "Простая просьба" и "Шпион", сконцентрировал события вокруг песни Last Christmas, явно намекая на розвязку еще с первых кадров. Собственно, оригинальное название кино такое же, как и песни группы Wham – Last Christmas, но украинским зрителям приходится смириться с названием "Рождество на двоих", похожим на банальную мелодраму, присыпанную снегом и гирляндами. На самом же деле, фильм дает зрителю больше, чем заявляет его название или трейлер.

На первый взгляд, героиня Эмилии Кларк – эгоистичная особа, вполне заслужившая каждую из своих проблем. Но фильм постепенно раскрывает ее как хорошего человека, который лишь временно оказался на дне. Героиня множит проблемы, но встречает чудака Тома и, вдохновившись чувствами, переоценивает ценности, меняет образ жизни и ищет внутреннюю гармонию. "Рождество на двоих" – один из тех фильмов, где больше важно не что, а как. А получилось, без преувеличений, мило и приятно. Эмилия Кларк и Генри Голдинг прекрасно смотрятся, не хуже вид у Лондона, где происходят события.



"Рождество на двоих": официальный кадр из фильма / IMDb

Last Christmas некоторые критики сравнивают с Love Actually, что, без сомнения, хороший признак. "Рождество на двоих" настраивает на праздничный лад, обещает немного радости, побуждает помирится с близкими, исправить ошибки, есть более здоровую пищу... По большому счету, жить более счастливой жизнью. И радоваться самому факту наличия жизни.

Рейтинг на IMDb – 6,6, возрастные ограничения – 12 лет.

Рождество на двоих: смотрите трейлер фильма онлайн

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