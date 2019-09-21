Рождество Пресвятой Богородицы: что запрещено делать в этот праздник

Праздник Рождество Пресвятой Богородицы празднуют 21 сентября 2019 года. В народе его еще называют Богородичным праздником. Верующие в этот день отправляются в церковь со своими семьями на богослужение. Что стоит сделать в этот день, а от чего рекомендуется воздержаться – читайте дальше.

21 сентября по народному календарю наступает настоящая осень. Именно в этот день христиане восточного обряда отмечают Рождество Пресвятой Богородицы. Христиане всегда обращались к Деве Марии за защитой и благословением, ведь она стала объединяющим началом между Богом и человеческим родом.

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Во многих местах пышно отмечается праздник Богородицы, особенно там, где освящались церкви в честь Девы Марии. В этот день христианам восточного обряда стоит устроить прием, на котором все родственники соберутся за одним столом.



Рождество Пресвятой Богородицы

Что можно делать на Рождество Пресвятой Богородицы

Этот праздник считается женским, когда женщину надлежит почитать как продолжательницу рода. Женщины, у которых нет детей, должны приготовить обед и пригласить на него своих близких и родственников – "чтобы молилась Богородице за их детей". Женщинам стоит также в этот день заказать службу в церкви. Говорят, что молитвы к Пресвятой Богородице будущих матерей о здоровье и счастье детей, которых они ждут, в этот день имеют особую силу.

Издавна в этот день женщины рано утром пытались пойти на водоем. Считалось, что если женщина в этот день умоется водой до восхода солнца, то красота сохранится до самой старости. А для крепкого здоровья детей обливали на пороге водой.

С этого дня начиналась луковая неделя – хозяйки с грядок убирали этот овощ. А к Рождеству Пресвятой Богородицы старались собрать весь урожай, а пасечники в это время начинали готовить пчел к зимовке – убирать ульи. В конце сентября обычно холодает, поэтому до Второй Пречистой рекомендуется полностью выкопать картофель и завершить все полевые работы.

Со дня праздника Рождества Пресвятой Богородицы можно было засылать сватов к девушкам. Также в этот день хорошо устраивать свадьбу и ходить семьями в гости друг к другу.



21 сентября – большой религиозный праздник​

Что нельзя делать на Рождество Пресвятой Богородицы

Как и в любой другой церковный праздник, на Рождество Пресвятой Богородицы запрещено заниматься тяжелым физическим трудом. В этот день нельзя убирать, копать, мыть, вышивать, вязать или резать что-то.

Чтобы не разгневать Богородицу, постарайтесь в этот день ни с кем не конфликтовать. Не употребляйте плохих слов и не начинайте ссору. А если инцидент был неизбежен, то искренне попросите прощения.

Что интересно, остатки пищи, которые останутся после трапезы – выбрасывать нельзя. Дайте еду, которая у вас осталась, своим домашним любимцам.

Если вы увидите нищих в этот большой праздник, то не проходите мимо них, а дайте им милостыню. Особенно это касается женщин, которые не могут родить ребенка. Не жалейте денег на людей, которые не имеют денег и вынуждены попрошайничать.



Богородица помогает всем бездетным женщинам

Приметы на Рождество Пресвятой Богородицы

– Если на Рождество Богородицы погода будет солнечной, то и осень ждет теплая и ясная, без обильных дождей. Если небо будет хмурым в этот день, то и осенние холода придут с дождями.

– Если девушка умоется до восхода солнца, то ее обязательно посватают в этом году.

– Чтобы избежать "злых глаз" и клеветы и болезней, в Рождество Пресвятой Богородицы рекомендуется сжечь старую одежду и обувь.