Рождество Пресвятой Богородицы: дата и история праздника

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Рождество Пресвятой Богородицы 2019 – дата праздника в Украине
Рождество Пресвятой Богородицы 2019 в Украине / umh.org.ua

Православные христиане празднуют Рождество Пресвятой Богородицы ежегодно 21 сентября. Это большой религиозный праздник, поэтому в этот день запрещено выполнять тяжелую работу. Об истории праздника – читайте далее в статье.

Праздник также называют "Вторая Пречистая" или "осенины", ведь в этот день, 21 сентября, по народному календарю наступает осень. В Священном Писании вы не найдете рассказы о Рождестве Девы Марии. Эта история дошла до нас из Церковного Предания – одного из источников христианского вероучения.

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Мария родилась в небольшом Галилейском городе в семье Иоакима и Анны. Супруги до преклонных лет были бездетными, и это вызвало общественное осуждение. Однажды первосвященник в храме не позволил Иоакиму составить пожертвование, сказав: "Ты не дал потомства Израилю". Расстроенный Иоаким ушел в пустыню молиться, Анна осталась дома и тоже молилась.

В это время им обоим явился ангел и возвестил, что Господь услышал их молитвы. "Ты зачнешь и родишь Дочь, благословенную, выше всех. Через Нее получат благословение Бог и все земные народы. Через Нее будет дано всем людям Спасение. Имя ей будет Мария", – сказал ангел Анне.

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Узнав радостную новость, супруги встретились у Золотых ворот Иерусалима. Через девять месяцев Анна родила дочь Марию. Впоследствии супруги отдали дочь в Иерусалимский храм, где она служила до совершеннолетия. Сегодня Бородиця символизирует единение Бога с человеческим родом. А христиане просят у Девы Марии защиты и благословения.

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Теги: LifeStyle Новости Украины Традиции Религия
Источник: 24 канал
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