Рождество в Карпатах: чем Украина привлекает туристов со всего мира

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Иван Гаврон
Иван Гаврон / www.facebook.com/ivan.gavron.1

Уже через день, 7 января, наступит ожидаемый праздник для верующих во всем мире – Рождество Христово. Особенно важен этот день является для украинцев, которые всегда тщательно относились к национальным традициям во время празднования Сочельника и Рождества.

Что интересно, в Украине с каждым годом традиции на рождественские праздники становятся все более ценными среди украинцев. С этим согласился владелец одного из самых популярных отелей в Яремче Romantik Spa Hotel Иван Алексеевич Гаврон.

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Иван Гаврон прошел непростой путь до того, как начал свой гостинично-ресторанный бизнес. Журналистам LifeStyle 24 в рамках фестиваля Romantik Winter Fest он рассказал, что все началось с небольших домиков, которые он приобрел в Яремче с друзьями, а затем в течение нескольких лет строил успешный бизнес.

По словам Гаврона, он всегда знал, чего хочет достичь и уверенно шел к своей цели. Одним из секретов успеха является правильная постановка целей перед собой и разработка путей для достижения желаемого.


Иван Гаврон

Владелец отеля рассказал, что в Карпаты приезжает много иностранцев, в частности из теплых стран, ведь главная ценность такого горного отдыха в Украине – это богатая, нетронутая и живописная природа. Поэтому для Ивана Алексеевича вопросы популяризации украинской культуры и местности важны. После такого отдыха, как добавляет Гаврон, люди меняются. К примеру, узнают об украинских традициях и культурных достижениях, которые впоследствии рассказывают и другим.

Иван Гаврон отметил, что в украинской культуре есть много забытого, что надо "раскопать": старинные колядки, разновидности ремесла и тому подобное.

Культура – это фундамент нашего общества. Нация, которая не имеет этого – нет имеет будущего,
– отметил ресторатор.

Поэтому Рождество является едва ли не самым главным праздником, который хранит в себе многолетние традиции. Именно в этот праздник все пытаются объединиться и стать ближе друг к другу. Главным блюдом испокон веков на столе была и есть кутья.

Что интересно, в разных регионах Украины приготовления кутьи отличается, но каждая семья считает, что их кутья самая вкусная. Кутья по классическому рецепту должна быть приготовлена ​​из зерен пшеницы, мака, меда и орехов, однако любой хозяин или хозяйка имеют свои собственные секреты по приготовлению и подаче этого блюда.

Иван Гаврон, который часто готовит с украинскими звездами во время Международного гуцульского фестиваля в Яремче Romantik Winter Fest, порекомендовал, что для вкусной кутьи можно добавить орешки, которые обязательно надо предварительно поджарить, и черный шоколад.


Иван Гаврон, Арсен Мирзоян и Виталий Борисюк

Автор: Анастасия Манюхина
Теги: Новости Украины Рождество LifeStyle Традиции Путешествия
Источник: 24 канал
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