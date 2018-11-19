Рождество в кругу семьи: стало известно где и с кем будут праздновать его Кейт и Пиппа Миддлтон

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Кейт и Пиппа Миддлтон
Кейт и Пиппа Миддлтон / Instagram/ @pippamiddletonmatthews

Рождество – один из самых уютных праздников в году. Молодым семьям всегда трудно выбирать с чьими родителями праздновать, чтобы никого не обидеть. Особое внимание стоит уделить этому вопросу, когда ты член королевской семьи. Но в этом году Кейт Миддлтон и принц Уильям определились еще задолго до Рождества.

Уже несколько лет подряд герцогиня Кембриджская с мужем принцем Уильямом празднуют Рождество в Сандрингемском дворце. Однако в этом году родителям Кейт придется накрывать вдвое больший стол. За Рождественским ужином соберутся все их дети и внуки.

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О том, что 24 и 25 декабря в доме родителей Кейт впервые состоится расширенное празднование, сообщил младший брат герцогини Кембриджской Джеймс Миддлтон в одном из последних интервью на немецком канале.

Я хочу, чтобы все гости чувствовали, что это и их дом. На столе обязательно будет индейка, шампанское и немного вина. Для меня очень важно, что мы наконец можем собраться вместе,
– поделился брат Кейт Миддлтон Джеймс.

На семейном праздновании также будут присутствовать Пиппа со своим мужем Джеймсом и их новорожденный сын Артур. В таком составе семья Миддлтон будет праздновать Рождество в Беркшире впервые.

Кейт Міддлтон, принц Вільям та їхні діти

Принц Уильям, Кейт Миддлтон и их дети / Instagram @kensingtonroyal

Теги: LifeStyle Королівська сім'я Пиппа Миддлтон Кейт Миддлтон Великобритания
Источник: 24 канал
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