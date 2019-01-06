Традиции и обычаи на Рождество в Украине: колядники, вертеп и гадания

Традиции и обычаи Рождества в Украине значительно отличаются от европейских, или тех, которые мы видим в американских фильмах. Древние колядки, вертеп и даже девичье гадание – это то, что делает уникальными традиции украинского Рождества.

Праздничный стол

Рождество для большинства семей начинается с богослужения. Обычно утром 7 января семьи идут в церковь. А после этого садятся за праздничный стол. Пока хозяйка накрывает на стол, муж обходит дом и посыпает его солью, которую перед тем освятили в церкви – для защиты от злых сил. С этой же целью на 4 углах стола раскладывают дольки чеснока.

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Также под скатерть принято класть немного сена и копеек. Это делают для того, чтобы следующий год принес богатство. Но имеется в виду не столько материальное обогащение, а скорее хороший урожай или нечто подобное.

В отличие от Сочельника, во время рождественского обеда уже не ограничиваются постной пищей. Обычно на столе в этот день ветчина, колбаса, яйца, холодец и многое другое.

Рождество в Украине: праздничный стол

Еще одна традиция Рождества – оставлять по ложке каждого блюда для духов умерших родственников. В древности украинцы верили, что в большие праздники умершие родственники приходят праздновать вместе. Сейчас это верование, пожалуй, исчезло, однако и сегодня во многих семьях придерживаются этой традиции.

Коляда

Уникальной украинской традицией являются колядники. Все три дня празднования сопровождаются пением колядок. Колядуют во время застолий, когда идут друг к другу в гости. Также дети ходят колядовать к соседям и родственникам, а за свою песню получают деньги или сладости.

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Кстати, в некоторых регионах готовятся к колядованию заранее и изготавливают колядницкие доспехи: восьмиугольную звезду, маску Козы и тому подобное. С этими вещами и ходят колядовать.

Рождество в Украине: коляда

Юношеская коляда

Кроме детей, колядовать ходят и взрослые парни. Они выбирают главного – бер'зу. С собой они могут иметь и музыкальные инструменты. Сначала они подходят к окну, и береза ​​кричит:

Пане господарю, благословіть Христа славити! Чи дозволите колядувати. Колядувати, дім звеселяти. Дім звеселяти, дітей збудити, Христа славити?!

"Просим!", – говорит хозяин.

Это становится командой для остальных ребят, и все начинают колядовать.

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Девушки-колядники

Отдельно от ребят могут ходить и девушки. Обычно они ходят колядовать вечером. А в некоторых регионах Украины группы девушек ходят петь на Щедрый вечер (18 января).

Вертеп

Это еще одна уникальная украинская рождественская традиция. Классический сюжет вертепа – это история о рождении Иисуса Христа. Однако, часто к сценарию добавляют и историю украинского народа.

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Непременный атрибут вертепа – рождественская звезда. Считается символом радости, именно она несет весть о рождении Иисуса. Звезду изготавливают из дерева, а затем оклеивают цветной бумагой, тканями и добавляют кисти.

Вертеп в Тернополе

Гадание

Это может показаться странным, но давней рождественской традицией является гадание. Обычно, свою судьбу пытались узнать девушки. Они гадали на хороший урожай, погоду, на богатство и, конечно же, на суженого и замужество.

Для гадания часто использовали подручные вещи. Например, брали свечу и лили ее воск в воду, главное, чтобы свеча не была освящена. После этого девушки должны были увидеть узор, который подсказал бы им будущее.



Гадание на Рождество

Рождественские традиции: чего делать нельзя

Согласно церковной традиции, 7 января можно завтракать только после того, как семья возвращается из церкви. Первую ложку должен съесть глава семьи и благословить трапезу. Только после этого другие члены семьи могут приступать к угощению.

Рождество считают праздником милосердия, поэтому нельзя отказывать нуждающимся в милостыни. Своеобразной милостыней есть и благодарность колядовщикам, поэтому не реагировать на это пение также нельзя. Также в этот день запрещено сквернословить и ругаться.

Как и в большинство православных праздников в Рождество запрещается шить, стирать, убирать, работать в доме и делать другую физическую работу. Ну, и рождение Христа следует встречать опрятными, нельзя праздновать в старом, грязном одежде.

И все же лучшая традиция и ценность Рождества – проводить время с семьей. Поэтому не забывайте о своих родных, заведите собственные традиции и наслаждайтесь этим праздником.