"Рожу, когда захочу": актриса Марго Робби резко ответила на вопрос о материнстве

Австралийская киноактриса Марго Робби сегодня является одной из самых успешных звезд Голливуда, а также счастливой женой. Однако она призналась, что ее очень раздражают вопросы о том, почему она до сих пор не имеет детей.

Звезда рассказала в интервью изданию Radio Times, что устала от постоянных навязчивых вопросов о личной жизни.

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Меня безумно раздражают принятые у нас социальные нормы: мол, вы замужем, значит, пришло время и о ребенке задуматься. Не нужно ничего никому навязывать. Я стану мамой тогда, когда сама посчитаю нужным,

– заявила Марко.

Голливудская актриса вспомнила про свою роль в фильме "Две королевы", в котором рассказывается история о борьбе за престол двух сестер – Марии Стюарт и Елизаветы I. Робби возмущает то давление на женщин, которое было раньше.

"Как может какой-то пожилой мужчина приказывать, когда дело доходит до материнства?"– добавила она.



Том Акерли и Марго Робби / Getty Images

К слову, раньше Марго пригласили принять участие в фотосессии для декабрьского выпуска издания Porter Magazine. В интервью она призналась, что состоя в браке с кинорежиссером Томом Акерли она не задумывается о детях. Так как в ближайшем будущем пока что заводить их с мужем не планирует.

Конечно, я вижу свое идеальное будущее с детьми. Лет через 30 я хочу сидеть за большим рождественским столом со своими детишками. Но не сейчас. В этом я уверена на все сто процентов,

– сказала Робби.



Марго Робби и Том Акерли / Getty Images

Напомним, что Марго Робби и Том Акерли тайно поженились в декабре 2016 года. Пара встречалась с 2013 года. В январе 2018 года стало известно, что режиссер приревновал свою жену к знаменитому голливудскому ловеласу Леонардо Ди Каприо. В 2014 году Марго и Леонардо принимали участие в съемках фильма "Волк с Уолл-стрит", а уже в 2019 году появятся вместе в фильме Квентина Тарантино, название которого пока не разглашают.