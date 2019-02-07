Рози Хантингтон-Уайтли, Белла Хадид и другие модели на Неделе моды в Нью-Йорке: яркие фото
В четверг, 7 февраля, в Нью-Йорке началась Неделя моды. На показе американского дизайнера Ralph Lauren сияли Белла Хадид и Тейлор Хилл, а среди зрителей были звездные Рози Хантингтон-Уайтли и Карли Клосс.
Один из самых масштабных показов от американского дизайнера Ralph Lauren состоялся накануне в Нью-Йорке. Он удостоился представить коллекцию весна/лето 2019 года на Неделе моды.
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Показ проходил в роскошном доме. Модели спускались со второго этажа по лестнице, демонстрируя наряды из новой коллекции.
В одном из его творений вышла знаменитая Белла Хадид. Она была одета в золотистое платье на тонких бретельках с юбкой плиссе.
Тейлор Хилл появилась на публике в белом костюме, который состоял из пиджака с погонами и золотистыми пуговицами и широких брюк.
Рози Хантингтон-Уайтли блистала среди зрителей в стильном комбинезоне, дополнив его массивными украшениями.
Рози Хантингтон-Уайтли / Getty Images
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