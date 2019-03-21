Рози Хантингтон-Уайтли горячо презентовала коллаборцию с брендом купальников

Английская супермодель Рози Хантингтон-Уайтли представила своим поклонникам новую коллекцию купальных костюмов, над которой она работала вместе со знаменитым брендом Marc & Spencer. 31-летняя звезда позировала в соблазнительных образах на берегу пляжа.

Зимой Рози Хантингтон-Уайтли отдыхала в теплых краях, чтобы немножко отвлечься от серых будней. После возвращения домой супермодель сразу же взялась за работу. Поскольку до лета осталось немного времени, 31-летняя знаменитость выпустила коллекцию купальных костюмов, над которой давно начала работать вместе с популярным брендом Marc & Spencer.

Читайте также: Модель Рози Хантингтон-Уайтли показала обнаженное фото, которое сделала во время беременности

Рози Хантингтон-Уайтли представила пляжную одежду на своей странице в Instagram. Модель купальника, в котором позировала звезда, сделана в стиле 90-х годов: боди в крупный горох со шлейками – все это говорит об очередном возвращении трендов. Сексуальная Рози Хантингтон-Уайтли представила коллекцию, позируя на песочном берегу пляжа и нежась в бирюзовой воде.



Рози Хантингтон-Уайтли / Instagram / @rosiehw