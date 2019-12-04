Рози Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стэтхэм посетили премьеру фильма "Джентельмены": фото

Супермодель Рози Хантингтон-Уайтли и ее муж актер Джейсон Стэтхэм посетили специальный показ нового фильма Гая Ричи "Джентльмены" (The Gentlemen) во вторник, 3 декабря, в Лондоне.

Для выхода на красную дорожку королева street style Рози Хантингтон-Уайтли надела актуальные в этом сезоне широкие брюки из экокожи, которые она дополнила чорной водолазкой с коротким рукавом и босоножками на устойчивых каблуках.

Читайте также: Тренды 2019: Рози Хантингтон-Уайтли показывает, как носить леопардовое пальто осенью

Что интересно, модель также продемонстрировала еще один новый тренд, завязав ленты обувь поверх брюк. В течение последнего месяца такой способ ношения босоножек быстро набирает популярность среди блогеров в инстаграме.

Джейсон Стэтхэм также для светского выхода примерил total black look. Поклонники были в восторге увидеть красивых супруг вместе.

Добавим, что в фильме "Джентельмены" говорится об истории британского наркобарона Мики Пирсона, который планирует увеличить свои прибыли, продав незаконный бизнес. Разбогатеть ему помогли продажи марихуаны в Лондоне. Наркоимперию стремятся получить не только друзья и конкуренты Мики, но и наследственные миллиардеры из Оклахомы. Поэтому борьба за бизнес выйдет на другой уровень.

Премьера киноленты "Джентльмены" запланирована на 24 января 2020 года. В украинских кинотеатрах можно будет посмотреть фильм 13 февраля.



Рози Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стэтхэм / Getty Images



​Рози Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стэтхэм / Getty Images