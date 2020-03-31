Рози Хантингтон-Уайтли обнажила грудь: соблазнительное фото
Американская супермодель Рози Хантингтон-Уайтли решила поделиться со своими подписчиками не только ежедневными модными аутфитами, но и показать образ в зеркале без верхней одежды.
Так, 32-летняя знаменитость поделилась соблазнительным фото без белья, прикрывая рукой обнаженную грудь.
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Недавно модель снялась в сексуальной съемке для французского журнала Madame Figaro. В новый выпуск, который вышел в марте, вошли горячие кадры, на которых модель позирует топлес. Поэтому, вероятно, такая съемка понравилась модели, ведь она уже успела присоединиться к тем моделям, которые часто развлекают своих подписчиков эротическими фото.
Британская манекенщица решила украсить свой обнаженный аутфит золотыми часами, браслетами и цепями. Манящий образ дополнили обычные спортивные штаны.
Модель заботится по своей фигуре, поэтому можем увидеть ее идеальное тело. Фото уже успело собрать тысячи предпочтений и комментариев.
Недавно модель показала свое домашнее фото в рубашке без белья, призывая соответствующим тегом оставаться дома во время карантина.
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