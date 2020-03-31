24 Канал Техно Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
more

Рози Хантингтон-Уайтли обнажила грудь: соблазнительное фото

- Читати новину українською
Рози Хантингтон-Уайтли / Фото с Instagram

Американская супермодель Рози Хантингтон-Уайтли решила поделиться со своими подписчиками не только ежедневными модными аутфитами, но и показать образ в зеркале без верхней одежды.

Так, 32-летняя знаменитость поделилась соблазнительным фото без белья, прикрывая рукой обнаженную грудь.

Горячо Модель Деми Роуз оголила ягодицы в бикини: эротические фото 18+

Недавно модель снялась в сексуальной съемке для французского журнала Madame Figaro. В новый выпуск, который вышел в марте, вошли горячие кадры, на которых модель позирует топлес. Поэтому, вероятно, такая съемка понравилась модели, ведь она уже успела присоединиться к тем моделям, которые часто развлекают своих подписчиков эротическими фото.

Британская манекенщица решила украсить свой обнаженный аутфит золотыми часами, браслетами и цепями. Манящий образ дополнили обычные спортивные штаны.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sweats ? @_lestien #ad

Допис, поширений Rosie HW (@rosiehw)

Модель заботится по своей фигуре, поэтому можем увидеть ее идеальное тело. Фото уже успело собрать тысячи предпочтений и комментариев.

Недавно модель показала свое домашнее фото в рубашке без белья, призывая соответствующим тегом оставаться дома во время карантина.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#stayathome

Допис, поширений Rosie HW (@rosiehw)

 

Автор: Надежда Биленко
Теги: LifeStyle Эротика Роузи Хантингтон-Уайтли
Комментарии

Читайте также

сегодня , 17:11 Коронавирус в Испании: за сутки умерло рекордное количество людей
Здорове життя 52563
сегодня , 11:03 "Ничто не случается дважды" 2 сезон: что известно о премьерных 1 и 2 серии
Кіно 19583
сегодня , 20:02 Как аккуратно почистить гранат: три способа
Food and Drinks 11236
сегодня , 18:01 Что приготовить на ужин быстро и легко: рецепты блюд
Food and Drinks 108319
сегодня , 12:54 Високосный 2020 год: запреты и народные приметы
Традиції 87049
сегодня , 17:15 Коронавирус в России: зафиксировано больше 2 300 больных
Лікування 130653
сегодня , 14:26 Врачи "скорой" на Херсонщине распаковали помощь из Китая: интересные фото и видео
Новини України 22553
сегодня , 13:46 В Польше одобрили масштабную антикризисную программу: что изменится для украинцев
Новини України 13346
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Публикации
сегодня 19:03 5 лучших комедий 2018-2019 годов по мнению зрителей: яркая подборка
Марта Вересюк
сегодня 18:37 "Ничто не случается дважды" 2 сезон: главные актеры украинского сериала
Юлія Михайлова
сегодня 18:18 Голливудская принцесса Меган Маркл: громкие скандалы, в которые попадала герцогиня Сассекская
Анастасія Манюхіна
сегодня 12:54 Високосный 2020 год: запреты и народные приметы
Квітослава Туз
сегодня 10:20 От ДахаБраха до Дуа Липы: новая музыка марта, которую стоит послушать
Надія Біленко

Новости
Больше новостей
Залиште відгук